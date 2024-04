Jürgen Klopp laat zich uit over Arne Slot en geeft hem een mooi compliment

Jürgen Klopp heeft zich vrijdag complimenteus uitgelaten over Arne Slot. Op de voorbeschouwende persconferentie richting het competitieduel met West Ham United kreeg de manager van Liverpool een vraag over zijn beoogde opvolger. “Als Slot het wordt, ben ik daar blij mee”, zei Klopp onder meer.

Klopp vertrekt na dit seizoen na negen jaar als manager van Liverpool. Hij gaat een sabbatical nemen, en daardoor moeten the Reds op zoek naar een opvolger.

Het heeft er alle schijn van dat dat Slot gaat worden. Donderdag gaf de Feyenoord-trainer nog aan dat hij een overstap naar Liverpool wel ziet zitten, en dat hij verwacht dat beide clubs wel tot een akkoord zullen komen.

Op de persconferentie liet Klopp zich vrijdag kort uit over Slot. “Dit is de beste baan en de beste club ter wereld, met de beste mensen. Als Slot het wordt, ben ik daar blij mee. Ik geniet van de manier waarop zijn team speelt en de dingen die ik over hem hoor als persoon. Hij is een goede trainer.”

Klopp lijkt zijn laatste seizoen bij Liverpool niet met de landstitel af te gaan sluiten. Woensdag werd er een nederlaag geleden bij rivaal Everton (2-0), waardoor de achterstand op koploper Arsenal nu drie punten is.

Toch zal Liverpool proberen te blijven doen wat het moet doen: winnen. Allereerst komende zaterdag, tegen West Ham. Klopp kan dan ook weer beschikken over Cody Gakpo, die deze week vader is geworden.

“Kleine Samuel is geboren”, aldus Klopp. “Ik weet niet precies wanneer, maar volgens Cody gaat alles goed, zowel met de moeder, zoon als met de vader. Sinds gisteren (donderdag, red.) traint hij weer mee.”

