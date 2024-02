Juninho Bacuna wijst tijdens wedstrijd supporter aan: fan wordt opgepakt

De politie heeft een vijftigjarige seizoenkaarthouder van West Bromwich Albion opgepakt op verdenking van racistische uitingen. De man werd zaterdag tijdens de Championship-thuiswedstrijd van de club tegen Birmingham City (1-0) aangewezen door Juninho Bacuna. West Bromwich heeft de seizoenkaart van de man geschorst.

Bacuna meldde tijdens de wedstrijd aan de scheidsrechter een racistisch incident. De middenvelder, die jarenlang voor FC Groningen speelde, wees daarbij voor iedereen zichtbaar de vermeende dader aan.

West Midlands Police, een afdeling van de Britse politie, heeft de zaak in onderzoek. Er is een vijftigjarige man uit Dudley opgepakt en ondervraagd. Details over wat zich precies heeft afgespeeld tijdens de wedstrijd zijn niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

West Brom neemt de zaak hoog op. "West Brom neemt een klip-en-klaar standpunt in tegen alle vormen van discriminatie en zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen die schuldig is de zwaarste straf krijgt die mogelijk is, naast een levenslang verbod uit het stadion."

Birmingham-trainer Tony Mowbray zei zaterdag na het duel dat Bacuna aangeslagen is door het incident. "Juninho zit verdrietig in de kleedkamer", aldus de coach. "Het is in handen van de justitie nu."

Bacuna is de afgelopen jaren vaker slachtoffer geworden van racisme. Zo is een eerder incident bekend van tijdens een wedstrijd bij Birmingham City en een tijdens een interland met Curaçao. De geboren Groninger is een vaste waarde in het nationale elftal van het Caraïbische eiland, waar sinds kort Dick Advocaat de bondscoach van is.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties