Julio Vélazquez én Burak Yilmaz vertrekken beiden bij Fortuna Sittard

Donderdag, 25 mei 2023 om 16:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:23

Julio Velázquez en Burak Yilmaz vertrekken na dit seizoen beiden bij Fortuna Sittard. Dat meldt Voetbal International donderdag. Yilmaz wil geen tweede jaar als speler ingaan en wil zich focussen op een trainerscarrière, terwijl Vélazquez' aflopende contract niet wordt verlengd. Daarmee blijft het Limburgse avontuur voor zowel de Turkse ster als de Spaanse oefenmeester tot slechts een jaar beperkt.

Vooral het afscheid van Yilmaz mag geen verrassing heten. De 77-voudig Turks international plaatste begin april een afscheidsbericht op Instagram en speelde, hoewel hij wel op het bericht terugkwam, sindsdien geen minuut meer voor Fortuna. Volgens Yilmaz zelf was dat vanwege blessureleed, maar technisch manager Sjoerd Ars heeft donderdag een andere verklaring voor Voetbal International.

"Het plan dat we in het begin hadden, toen Burak hier voor vijf jaar tekende waarvan twee als voetballer, zal anders uitpakken", vertelt Ars. "We zijn met elkaar in gesprek over zijn situatie. Maar Burak heeft nu besloten dat hij geen tweede jaar als speler wil ingaan." Wel voegt Ars toe dat dat zijn eigen losse interpretatie is. "In de gesprekken is het wel duidelijk geworden. Hij wil zich gaan focussen op het trainerschap."

Over Vélazquez wil Ars minder woorden kwijt. De Limburger heeft daarover echter meer details. Het aflopende contract van de Spaanse oefenmeester wordt, zo vertellen bronnen binnen Fortuna, niet verlengd vanwege het vertoonde spel en Vélazquez' opvliegende gedrag langs de lijn. In maart ging de keuzeheer nog tekeer op een dug-out en geluidsapparatuur tijdens het uitduel met FC Twente. Vélazquez, die zich wel wist te handhaven in de Eredivisie, is pas sinds september werkzaam in Limburg. Toen werd hij aangesteld als opvolger van de ontslagen Sjors Ultee.