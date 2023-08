Julián Álvarez schiet Man City naar zege; Haaland vertoont gebreken

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 23:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:10

Manchester City is zaterdag foutloos gebleven in de Premier League. De manschappen van Josep Guardiola hadden tegen Newcastle United voldoende aan een doelpunt van Julián Álvarez: 1-0. Met name Erling Braut Haaland had de score enorm kunnen vergroten, maar de topscorer van afgelopen seizoen had het vizier niet op scherp. City komt met zes punten uit twee duels op de tweede plek, Newcastle heeft drie punten en staat zesde.

Manchester City raakte bij de openingswedstrijd tegen Burnley (0-3) Kevin De Bruyne kwijt. De Belg is door een gescheurde hamstring ongeveer vier maanden uitgeschakeld en werd ten opzichte van die wedstrijd centraal op het middenveld vervangen door Mateo Kovacic. Nathan Aké begon na twee duels in de basis nu op de bank, Rúben Dias kwam in de ploeg. Josko Gvardiol werd de linksback. Bij Newcastle speelde Sven Botman als gebruikelijk in de basis. Eddie Howe veranderde na de 5-1 zege op Aston Villa niets.

The Citizens namen in eigen huis het initiatief en gaven in de eerste helft niets weg. Na een half uur spelen brak Álvarez de ban. De Argentijn, die kort achter spits Haaland speelde, knalde de bal van de rand van het strafschopgebied diagonaal en hoog binnen: 1-0. Kort voor rust had Haaland de score kunnen verdubbelen, maar de Noor tikte na een goede voorzet van Phil Foden rakelings naast.

Ook in de tweede helft slaagde City er bij momenten in om Haaland in stelling te brengen, maar de spits speelde niet zijn meest gelukkige wedstrijd. Na ongeveer een uur bereikte opnieuw Foden de spits tweemaal. Eerst schoot Haaland naast, daarna werd hij door een uitmuntende noodingreep van Fabian Schär de pas afgesneden. Newcastle bleef zo in de wedstrijd maar kon nauwelijks gevaar stichten. De beste kans was voor Bruno Guimarães, die van zestien meter vrij kon schieten, maar de bal totaal verkeerd raakte.