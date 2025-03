Julián Álvarez uit kritiek op spelregels na veelbesproken penalty tegen Real Madrid

Julián Álvarez is geen fan van de huidige penaltyregels, zo laat hij tegenover ESPN weten. De Argentijn baalt dat hij zijn penalty in de strafschoppenreeks tegen Real Madrid niet opnieuw mocht nemen.

Stadgenoot Atlético Madrid kwam vroeg in de returnwedstrijd van de achtste finale van de Champions League op 1-0 via Conor Gallagher. Omdat het heenduel in 2-1 voor Real Madrid was geëindigd, stond het over twee duels gelijk.

Daardoor moest een strafschoppenreeks de doorslag geven, en die werd mede door de veelbesproken 'misser' van Álvarez gewonnen door Real Madrid. De UEFA gaf recent een update over de situatie en bevestigde dat de regel mogelijk aangepast wordt.

Het statement luidt als volgt: "Atlético Madrid heeft geïnformeerd bij de UEFA over het incident dat leidde tot het afkeuren van de door Julián Álvarez genomen strafschop aan het einde van de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid.”

“Hoewel minimaal, maakte de speler contact met de bal met zijn standbeen voordat hij deze trapte, zoals te zien is in de bijgevoegde videoclip. Volgens de huidige regel (Spelregels, Regel 14.1) moest de VAR de scheidsrechter waarschuwen dat het doelpunt afgekeurd moest worden. De UEFA zal besprekingen aangaan met de FIFA en IFAB om te bepalen of de regel herzien moet worden in gevallen waar een dubbele aanraking duidelijk onbedoeld is”, laat de voetbalbond weten.

Álvarez zelf twijfelt nog steeds of hij de bal wel echt twee keer raakte. "Ik heb het duizend keer gezien, er zijn overal video's", aldus Álvarez. “Eerlijk gezegd voelde ik het zelf niet. Bij twee aanrakingen is het contact minimaal en bijna niet waar te nemen”, laat de Argentijn weten.

De voormalig Manchester City-speler baalt van het feit dat hij zijn penalty niet opnieuw mocht nemen. “Soms zet een keeper bij een redding onbewust een stap naar voren, waardoor de penalty wordt overgenomen. In dit geval was er geen sprake van het behalen van voordeel. Het is jammer dat het zo is gelopen”, geeft de international van Argentinië aan.