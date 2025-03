Jules Koundé is na FC Barcelona - Osasuna heel kwaad tegenover Spaanse media: 'Ik ben boos, dit is niet normaal'

Jules Koundé is boos over de inhaalwedstrijd van FC Barcelona tegen Osasuna van donderdagavond. Er was sowieso al veel te doen over de datum waarop het duel gepland stond. Zo kon Raphinha bijvoorbeeld niet meedoen omdat hij woensdag nog in actie kwam met Brazilië tegen Argentinië. “Het is niet normaal”, vertelt Koundé in gesprek met Marca.

Het duel met Osasuna werd eerder afgelast door het plotselinge overlijden van clubdokter Carles Miñarro García. Koundé heeft geen goed woord over voor het moment waarop de wedstrijd werd ingehaald. “Ik ben boos. Het is niet normaal”, begint de 26-jarige Fransman.

“We hebben het al vaker over de speelkalender gehad. We spelen te veel wedstrijden. Ik weet dat sommige mensen dat niet begrijpen. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik kan leven van mijn passie, maar het is een gebrek aan respect”, aldus Koundé.

De verdediger wijst ook naar Osasuna. “Hun internationals, zoals Ante Budimir (van Kroatië, red.), kregen ook niet de rust die ze nodig hadden. Het maakt niet uit om welke club het gaat: Osasuna, Barça, Real Madrid... Het is een gebrek aan respect. We zijn geen machines. Om de beste prestaties te kunnen leveren en een goede wedstrijd te spelen, hebben we rust nodig.”

Koundé vindt dat niet alleen LaLiga, maar alle competities dat moeten begrijpen. De rechtspoot vertelt bovendien dat hij dit probleem niet eerder benoemde om zo niet de indruk te wekken dat hij ‘op zoek is naar excuses’. Nu vindt hij de tijd rijp. “Onze stem moet gehoord worden. Wij zijn de hoofdrolspelers en ze kunnen niet doen wat ze willen”, sluit hij af.

Barça won het duel met Osasuna met 3-0 dankzij doelpunten van Ferran Torres, Dani Olmo en Robert Lewandowski. De Catalanen staan nu op de eerste plaats, drie punten boven Real Madrid en zes boven Atlético Madrid.