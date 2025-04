Jürgen Klopp laat via Instagram voor het eerst van zich horen na kampioenschap van Liverpool

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jürgen Klopp, die op Instagram van zich laat horen na de landstitel van Liverpool.

De 57-jarige Duitser is dolblij met het kampioenschap van zijn oude werkgever. “Superdankbaar voor het verleden, super-, superblij met het heden en extreem positief over de toekomst! Gefeliciteerd, you’ll never walk alone”, schrijft Klopp bij een foto van de huidige staf en selectie op Anfield.

De voormalig oefenmeester van the Reds is nog niet bij een wedstrijd gaan kijken van zijn oude club. Klopp vertelde dat hij dat pas wilde doen als de landstitel in de wacht was gesleept. De kans is groot dat the Normal One er tijdens de laatste thuiswedstrijd bij is, op 25 mei tegen Crystal Palace.