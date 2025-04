Jürgen Klopp laat een dag na kampioenschap Liverpool en liedje Arne Slot van zich horen op Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jürgen Klopp, die heeft gereageerd op het landskampioenschap van Liverpool.

Liverpool zou zondag genoeg hebben aan een punt tegen Tottenham Hotspur om kampioen te worden, maar won zelfs zeer overtuigend: 5-1. Het betekende de twintigste landstitel voor the Reds in de clubhistorie.

Na afloop van de wedstrijd zette trainer Arne Slot een liedje in voor Klopp, die hij vorig jaar opvolgde bij Liverpool. Klopp zelf deed dat vorig jaar bij zijn afscheid als Liverpool-manager ook voor Slot.

Maandag, een dag later, reageert Klopp via Instagram op het kampioenschap van Liverpool. “Heel erg dankbaar voor het verleden, heel, heel erg blij met het heden, extreem positief over de toekomst! Gefeliciteerd. YNWA (You’ll Never Walk Alone, red.). Bedankt Luv”, schrijf Klopp. Daarbij is er een foto te zien van alle spelers van Liverpool die zondag omarmd voor de fans stonden.

Klopp zelf was van 2015 tot 2024 manager van Liverpool. Met de club won hij onder meer de Premier League (2019/20), de Champions League (2018/19) en de FA Cup (2021/22). Inmiddels is hij Head of Global Soccer bij Red Bull.