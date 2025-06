Jürgen Klopp haalt keihard uit: 'Het slechtste idee ooit in het voetbal'

Jürgen Klopp heeft zich hard uitgelaten over het WK voor Clubs. De Head of Global Soccer van Red Bull noemt het toernooi 'het slechtste idee ooit in het voetbal'.

Het WK voor clubs in de Verenigde Staten wordt onder meer gekenmerkt door (zeer) matig gevulde stadions en onvoorspelbare weersomstandigheden. Bovendien luidt er kritiek op de fysieke aanslag waar spelers mee te maken krijgen. In veel gevallen hebben die spelers een lang seizoen achter de rug.

“Het zijn de mensen die niets met de dagelijkse realiteit van deze sport te maken hebben, die beslissen", stelt Klopp. "Ik vrees dat spelers volgend seizoen blessures zullen oplopen die ze nog nooit eerder hebben gehad."

"Als dat niet gebeurt, zullen die blessures zich voordoen tijdens het WK (van volgend jaar, red.) of daarna. Het grote aantal teams, het toegenomen aantal wedstrijden en het toernooi dat in de zomer wordt gehouden na dit schrikkeljaar, verhogen de druk op de spelers."

"Dit zal onvermijdelijk leiden tot een groot aantal blessures", besluit de voormalig trainer van Liverpool, Borussia Dortmund en FSV Mainz 05.

Klopp is zeker niet de enige bekendheid in de voetballerij die tegen de huidige vorm van het WK voor clubs is. Zo stelde Pep Guardiola, die met zijn Manchester City deelneemt aan het toernooi: "We zullen pas rusten zodra we dood zijn."

Bondcoach Ronald Koeman zei begin deze maand: "Het is absurd is dat het gespeeld wordt. De clubs zullen blij zijn met het geld wat ze krijgen, maar je maakt spelers kapot hiermee."

FIFA-president Gianni Infantino drukte de kritiek vorige week de kop in. "Misschien hebben sommigen er een beetje kritiek op, maar het is iets nieuws. Het is iets bijzonders. Het is een echt WK met de beste teams en de beste spelers", stelde de Zwitser onder meer.