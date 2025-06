Jürgen Klopp doet boekje open over Duits aanbod: ‘Ik had ja kunnen zeggen’

Jürgen Klopp onthult in gesprek met Welt am Sonntag dat hij in 2023 bondscoach van Duitsland had kunnen worden. De voormalig Liverpool-trainer besloot uiteindelijk niet op het aanbod in te gaan.

Na het ontslag van Hansi Flick in september 2023 – een jaar voor het EK in eigen land – werd Klopp overal genoemd als dé topkandidaat. De bondscoach van Duitsland? De media wisten het zeker, en ook de Duitse voetbalbond belde hem daadwerkelijk. Toch besloot de Liverpool-manager het aanbod af te slaan.

“Het seizoen daarvoor was niet zo goed verlopen bij Liverpool. Ik had ja kunnen zeggen, want het was misschien beter geweest om iets anders te doen”, blikte Klopp terug. “Ik wilde het niet. En dat was niet per se omdat ik geen bondscoach wilde zijn, maar ik kon Liverpool niet zomaar verlaten.”

Klopp legt uit waarom: “'Er stond een team, er waren mensen met wie ik een goede band had. We hadden nieuwe spelers binnengehaald, onder wie Wataru Endo, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai en Alexis Mac Allister. Ik wilde met hen een nieuwe kernploeg maken. Dat was belangrijk voor me en dat is gelukt.”

Aan het einde van het seizoen nam Klopp alsnog afscheid van Liverpool, maar de Duitse voetbalbond had tegen die tijd al gekozen voor Julian Nagelsmann. Na een korte zoektocht werd hij aangesteld als bondscoach, en nog voor de aftrap van het EK verlengde de jonge trainer zijn contract tot medio 2028.

Na een korte sabbatical begon Klopp aan een nieuw avontuur als 'Global Head of Soccer' bij de Red Bull-groep. In de Duitse media werd gesuggereerd dat zijn contract een ontsnappingsclausule bevat, mocht de functie van bondscoach ooit opnieuw beschikbaar komen.

Toch is een terugkeer als trainer allerminst zeker. “Nee,” zei Klopp daarover. “Ik vond mijn werk geweldig. Maar ik mis momenteel niets.”