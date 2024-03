Jude Bellingham hoort schorsing na veelbesproken rode kaart bij Real Madrid

Jude Bellingham moet de komende twee wedstrijden van Real Madrid in LaLiga toekijken wegens een schorsing, zo heeft de Spaanse bond (RFEF) bekendgemaakt. Daardoor is de twintigjarige middenvelder hoogstwaarschijnlijk niet van de partij tegen Celta de Vigo en Osasuna. De Koninklijke gaat nog wel in beroep tegen het besluit van de RFEF, daar de beslissing van scheidsrechter Jesús Gil Manzano volgens de Madrilenen onaanvaardbaar is.

In de Spaanse voetbalmedia gaat het na zaterdagavond nergens anders meer over dan de slotminuut van het duel tussen Valencia en Real Madrid (eindstand 2-2). Terwijl de Spaanse recordkampioen bezig was aan een kansrijke aanval in jacht op de 2-3, floot Gil Manzano af. Een seconde later lag de bal in het doel via het hoofd van Bellingham.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De spelers van Real Madrid stormden na het laatste fluitsignaal dan ook woedend op Gil Manzano af. Bellingham ging in de ogen van de Spaanse arbiter dusdanig over de schreef dat hij rood kreeg.

"In minuut 99+9 kwam Real Madrid-speler Jude Bellingham op agressieve wijze naar mij toe gerend, waarna hij meerdere keren schreeuwde: 'Het is een f*cking goal'", tekende Manzano achteraf op in het scheidsrechtersrapport. Die vijf woorden komen Bellingham nu mogelijk duur te staan.

De beslissing van Manzano om Bellingham de rode kaart te tonen maakte Carlo Ancelotti woedender dan het 'afgekeurde' doelpunt. "Ik begrijp het niet. Bellingham heeft heel beleefd gesproken", zei Ancelotti na de wedstrijd tijdens een persmoment.

Door de uitspraak van de Spaanse voetbalbond lijkt de vrees van Real Madrid om Bellingham te moeten missen uit te komen. De Engelsman is sinds zijn komst afgelopen zomer de absolute sterspeler en tevens clubtopscorer bij de recordhouder van de Champions League. Tot dusver speelde Bellingham al 30 officiële wedstrijden voor Real Madrid, waarin hij goed was voor 20 doelpunten en 8 assists.

De schorsing, waartegen Real Madrid dus nog in beroep gaat, lijkt niet veel invloed te gaan hebben op de titelstrijd in Spanje. Koploper Real Madrid heeft momenteel liefst zeven punten meer verzameld dan naaste achtervolger Girona FC. Aartsrivaal FC Barcelona heeft zelfs een achterstand van liefst acht punten opgebouwd.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties