Journalist weet wat Haaland senior gooide; Noor zelf meldt zich op Twitter

Woensdag, 10 mei 2023 om 11:30 • Wessel Antes • Laatste update: 11:36

Alfie Haaland, de vader van Manchester City-spits Erling Braut Haaland, heeft volgens de Spaanse journalist Iñaki Angulo met pinda’s gegooid richting de supporters van Real Madrid. De vijftigjarige Noor was tijdens het Champions League-duel (1-1) in Estadio Santiago Bernabéu aandachtig toeschouwer vanuit een skybox, maar zou zich zo hebben misdragen dat de beveiliging hem uit het stadion heeft gezet. De Noor zelf heeft inmiddels gereageerd via Twitter en blijkt het een storm in een glas water te vinden.

“Ok. Real Madrid was er niet blij mee dat wij het doelpunt van Kevin De Bruyne aan het vieren waren”, begint Haaland senior zijn tweet. “We moesten verplaatsen omdat de fans van Real Madrid niet blij waren met de 1-1.” Over het gooien van voedsel en beledigen van fans zegt de vader van de topspits niets. Haaland heeft in het verleden meermaals aangegeven ooit voor Real te willen uitkomen. De 22-jarige linkspoot zou zelfs al Spaanse lessen volgen.

Ok. RM was not happy we were celebrating KDB goal. Other than than that we had to move because RM fans not happy with 1-1 https://t.co/PWpk6EAPUp — Alfie Haaland (@alfiehaaland) May 10, 2023

Direct na de wedstrijd in Madrid ging een video viraal waarop te zien is dat Haaland senior begeleiding krijgt en vertrekt van zijn zitplek in een luxueuze skybox. De geruchten gaan dat hij Real-fans meermaals heeft beledigd en zelfs bekogeld met voedsel. De Spaanse journalist Iñaki Angulo voegde daar later aan toe dat het pinda’s waren waarmee Haaland senior de Spanjaarden onder vuur nam. Zelf lijkt hij zich niet te kunnen vinden in dat verhaal, zo blijkt uit zijn tweet.

Alfie Haaland (Erling’s father) was reportedly escorted out of the Bernabéu for allegedly insulting and throwing food (peanuts) at Real Madrid supporters, according to @inakiangulo ???? pic.twitter.com/Xg5PGwb4v2 — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 9, 2023

Haaland senior zag zijn zoon in Bernabéu een onopvallende wedstrijd spelen. Door het gelijkspel van dinsdagavond is er nog niets te zeggen over welke ploeg de finale haalt. De return in het Etihad Stadium staat voor woensdag 17 mei op het programma. Vorig seizoen namen beide grootmachten het ook al tegen elkaar op in de halve finale en toen eindigde het duel in Manchester in 4-3. Het bleek echter niet genoeg voor een finaleplaats, daar Real zich na een spectaculaire return verzekerde van de finale, die het zou winnen van Liverpool (1-0).