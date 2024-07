Journalist reageert zich via X af op Kevin De Bruyne nadat middenvelder hem dom noemt: ‘Verwend nest’

De emoties liepen maandagavond hoog op nadat België werd uitgeschakeld door Frankrijk (1-0) op het Europees kampioenschap. Aanvoerder Kevin De Bruyne noemde de journalist Tancredi Palmeri tijdens het weglopen ‘dom’, nadat de Italiaan een vraag had gesteld over de Belgische ‘Gouden Generatie’.

De Bruyne kreeg na afloop van de nederlaag tegen Frankrijk de vraag of het pijn deed dat de ‘Gouden Generatie’ van de Rode Duivels niets heeft gewonnen. De middenvelder van Manchester City zat daar duidelijk niet op te wachten. “Wat is een Gouden Generatie?”

Palmeri antwoordde vluchtig. “Die van jullie.” Dat antwoord viel verkeerd bij De Bruyne. “En jij wil zeggen dat Engeland, Frankrijk, Duitsland en Spanje de afgelopen jaren geen Gouden Generatie hadden?”

Tijdens het weglopen snauwde De Bruyne in het Engels na: “Stupid!” Dat woord is bij Palmeri in het verkeerde keelschat geschoten. “Haha Kevin De Bruyne noemde mij zojuist dom. Hier is een boodschap voor jou!”

“De Gouden Generatie die je noemde, Engeland, Frankrijk Duitsland en Spanje, hebben allemaal een finale bereikt. Je bent een typische voetballer die alleen maar vragen wil over hoe goed je bent. Verwend nest”, aldus Palmeri.

De Milaanse journalist Palmeri werkt voor verschillende media. In zijn bio op X valt te lezen dat hij werkzaamheden verricht voor onder meer Sportitalia, CNN en Al Jazeera. In het verleden was Palmeri actief bij het vooraanstaande La Gazzetta dello Sport en beIN Sports.

De Bruyne liet tegenover Sporza weten nog geen besluit te hebben genomen over het voortzetten van zijn interlandcarrière. "Het is nog te vroeg om te beslissen of ik doorga bij de nationale ploeg. Het is een druk, speciaal seizoen geweest voor mij. Ik moet mijn lichaam nu laten rusten. We gaan over alles nadenken en na de zomer volgt een beslissing", aldus de 33-jarige sterspeler.

