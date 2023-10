Journalist loopt leeg over Ballon d'Or-winst Messi; Ronaldo reageert met emoji

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 14:05 • Bart DHanis • Laatste update: 15:00

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Cristiano Ronaldo heeft gereageerd op een Instagram-post van het Spaanse AS. Journalist Tomás Roncero zei in een video-item dat Messi slechts recht had op vijf van de acht Gouden Ballen die hij heeft gewonnen. “In 2021 had Lewandowski moeten winnen, dit jaar had Haaland (bijvoorbeeld) moeten winnen en in 2010 had of Xavi, of Iniesta de bal moeten winnen. Het is gewoon een eerbetoon, en dat is prima. Maar hij heeft er drie als cadeautje gehad.”

Ronaldo reageerde via zijn eigen Instagram-account met drie lachende emoji’s op de post van het Spaanse medium. Of hij Roncero uitlacht, of het juist eens is met de mening van de journalist, is onbekend. Ronaldo legde zelf maar liefst vijf keer beslag op de prestigieuze prijs.