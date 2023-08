Journalist is racistisch over Lukaku en wordt nog tijdens uitzending ontslagen

Zondag, 27 augustus 2023 om 16:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:38

Romelu Lukaku is in Italië wederom slachtoffer geworden van racisme. Journalist Luigi Furini gebruikte dit weekeinde namelijk het woord 'negretto' (neger) om het gedrag van de aanvaller van Internazionale, die op het punt staat om op huurbasis naar AS Roma te vertrekken, te omschrijven. De opmerkelijke uitspraak zorgde direct voor veel ophef en Furini werd dan ook snel de studio van de regionale zender Telelombardia, dat uitzendt in de regio Milaan, gezet tijdens een reclameblok. Lukaku werd eerder dit jaar nog racistisch bejegend door fans van Juventus.

Furini, kritisch op Lukaku vanwege diens gedrag van de laatste tijd, probeerde zijn woorden te vergoelijken door te stellen dat het n-woord ook vaak in rapmuziek wordt gebruikt. Het maakte geen indruk, want de journalist werd de studio uitgezet en ontslagen. Zenderdirecteur Fabio Ravezzani kwam al snel met excuses op de proppen. "Om racistische termen kan je simpelweg niet lachen, ongeacht de oorsprong daarvan. Wij accepteren niet dat dit een misverstand is en de late excuses zijn niet voldoende. Het is heel teleurstellend dat een collega als Furini zo'n grote fout maakt. Een onmiddellijke reactie hierop is onvermijdelijk."

Luigi Furini, journaliste italien, vient de se faire renvoyer de Telelombardia pour avoir traité Romelu Lukaku de « Negretto ». Sans commentaires. ( ??? @Psk920)pic.twitter.com/JcG8CY78bu — Feuille de Match (@fdematch) August 26, 2023

Eerder al racisme

Lukaku kreeg begin april tot zijn ontzetting rood na zijn gelijkmaker ver in blessuretijd van het Coppa Italia-duel met Juventus, vermoedelijk vanwege zijn manier van vieren jegens de Juve-supporters. De Belg leek woedend te zijn op de fans van de thuisploeg, hield de vinger voor zijn mond en schreeuwde meerdere malen iets naar ze toe. Het blijkt dus dat Lukaku waarschijnlijk boos reageerde op de racistische leuzen van de aanhang van de thuisclub. Het bestuur van Inter kwam al snel met een steunbetuiging richting de verontwaardigde aanvaller.

De dertigjarige aanvaller staat overigens op het punt om Inter tijdelijk in te ruilen voor AS Roma. "Morgen vlieg ik naar Rome om er te tekenen", liet hij zaterdag weten aan Het Laatste Nieuws. Een hereniging lonkt dus met José Mourinho, die Lukaku nog kent uit zijn tijd bij Chelsea en Manchester United. De eveneens geïnteresseerden AC Milan en Juventus lijken definitief achter het net te vissen, al heeft Roma nog geen akkoord bereikt met Chelsea.