Josip Sutalo reageert vanuit Kroatië op uitspraken van Andy van der Meijde

Woensdag, 11 oktober 2023 om 13:56 • Wessel Antes • Laatste update: 14:46

Josip Sutalo heeft vanuit Kroatië gereageerd op de uitspraken die analist Andy van der Meijde maandagavond over hem deed in Veronica Offside. De verdediger van Ajax kan zich niet vinden in de beweringen van Van der Meijde, die onder meer aangaf dat Sutalo heimwee heeft en met niemand praat. Volgens de voormalig vleugelspits praat de Kroatisch international in Amsterdam zelfs niet met zijn landgenoten, al blijkt dat in ieder geval niet waar te zijn.

De 23-jarige centrumverdediger is momenteel in zijn geboorteland voor de interland tegen Turkije die donderdagavond op het programma staat. In gesprek met journalist Izak Ante Sucic van Germanijak wordt Sutalo gevraagd waarom hij bij Ajax niet eens praat met landgenoten als Borna Sosa en Jakov Medic.

Volgens Sutalo is die bewering onzin. “Vreemd. Ik ben namelijk de hele tijd bij ze”, aldus de mandekker. Sutalo en Sosa kenden elkaar al langer van de nationale ploeg. Beiden waren erbij toen Kroatië op de derde plaats eindigde tijdens het afgelopen WK in Qatar. Sutalo had in eerdere interviews al meermaals aangegeven dat zijn landgenoten hem hebben geholpen met de taalbarrière, aangezien hijzelf beperkt Engels spreekt.

Sutalo wil verder niet veel kwijt over de uitspraken van Van der Meijde en zegt nog altijd blij te zijn met zijn keuze voor Ajax. “Ik wil daar helemaal niet op ingaan. Ik heb deze zomer een aantal concrete aanbiedingen gehad en daarna enige interesse van serieuze Europese clubs. Grote clubs in hun competities. Ik heb voor Ajax gekozen omdat ik denk dat dit voor mij de beste optie is en omdat het een grote club is. Ik weet zeker dat ik geen fout heb gemaakt.”

Volgens de tienvoudig international, die deze zomer voor 22 miljoen euro overkwam van Dinamo Zagreb, komt het allemaal goed met Ajax. “Dit is een crisis die bij elke club weleens voorkomt. Het zal voorbij gaan en ik ben er zeker van dat Ajax zeer binnenkort zal staan waar het thuishoort: bovenaan de ranglijst.”

Heimwee

Gezien zijn uitspraken heeft Sutalo dus geen last van heimwee. De fysiek sterke verdediger ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2028 vast en hij ziet zijn toekomst nog altijd in Amsterdam. Het interview van Sutalo plaatst de woorden van Van der Meijde in een ongeloofwaardige context. De analist bracht zijn verhaal maandag namelijk zeer stellig.

“Die wil eigenlijk gewoon terug”, begon Van der Meijde over Sutalo. “Hij praat met niemand, ook niet met zijn ploeggenoten. Hij wil niks ondernemen, ook niet met zijn Kroatische ploeggenoten Borna Sosa en Jakov Medic. Zelfs niet koffiedrinken. Hij wil helemaal niks. Hij heeft gewoon heimwee. En dat is moeilijk, voor zo'n jongen.” Tafelgast Dick Advocaat gaf Ajax vervolgens het advies om Sutalo te verkopen, om zo nog iets over te houden aan de verdediger.