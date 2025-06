Josip Sutalo gevraagd naar toekomst: 'Ajax is één van de grootste clubs van Europa'

Josip Sutalo is in zijn thuisland Kroatië gevraagd naar zijn toekomst bij Ajax. De centrumverdediger kende een prima seizoen en benadrukt in gesprek met Sportske Novosti dat hij tevreden is bij de Amsterdammers.

Sutalo werd in de zomer van 2023 door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat van Dinamo Zagreb naar Ajax gehaald. De Kroaat kende net als zijn teamgenoten een bijzonder slecht seizoen 2023/24.

Vorig seizoen was alles anders. Onder Francesco Farioli ontwikkelde de inmiddels 25-jarige mandekker zich tot absolute sterkhouder. Het leverde hem en de club geen prijzen op, maar eerherstel was een feit.

Sutalo en Ajax waren hard op weg naar de landstitel, maar door dramatische resultaten in de slotweken ging PSV er alsnog mee vandoor. "Alles bij elkaar opgeteld is het teleurstellend om de titel zo te verliezen, vooral na een solide voorsprong. Ik heb er geen eenduidig antwoord op – elke wedstrijd heeft zijn eigen verhaal", vertelt Sutalo.

"Misschien was het concentratie, misschien ervaring, of iets heel anders – de club zal dat analyseren. Ajax is een grote club met kampioens-DNA, en dit was een pijnlijk einde. Toch moeten we het accepteren, ervan leren en onze volgende kans grijpen."

De in Bosnië geboren verdediger is lovend over PSV-ster en landgenoot Ivan Perisic, die een cruciale rol speelde bij de Eindhovenaren. "Alle lof naar hem. Hij heeft een geweldig seizoen gehad en was absoluut een van de sleutelfiguren voor de titel van PSV."

"Terugkomen van die blessure en weer in topvorm komen is geen gemakkelijke opgave, maar gezien Ivans werkethiek verbaast het me niet dat hij weer op dat niveau is. Nu heb im mijn focus verlegd naar de nationale ploeg, en het is geweldig om zo'n gemotiveerde en kwaliteitsvolle speler als Perisic bij ons te hebben."

Sutalo heeft in de Johan Cruijff ArenA een contract tot medio 2028, waardoor er voor Ajax geen noodzaak is om aan verkoop te denken. Sutalo zelf zit ook prima op zijn plek in de hoofdstad. "Ajax is echt een grote club, een van de grootste van Europa."

"Ik ben tevreden met mijn speelminuten, mijn rol, mijn prestaties en mijn ontwikkeling – dat is het belangrijkste. Op dit moment focus ik me op de wedstrijden met het nationale elftal, daarna ga ik op vakantie om mentaal op te laden voor volgend seizoen", aldus Sutalo.

Kroatië speelt de komende dagen twee WK-kwalificatiewedstrijden. Op vrijdag wacht de uitwedstrijd (in Portugal) tegen Gibraltar, drie dagen later neemt de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic het thuis op tegen Tsjechië.