Joshua Zirkzee maakt veel indruk in Italië: ‘Hij doet me denken aan Ronaldinho’

Thiago Motta is bijzonder blij met Joshua Zirkzee. De Schiedammer was zondagmiddag andermaal belangrijk voor Bologna, door tegen Lazio in de slotfase het winnende doelpunt te maken (1-2). Zirkzee maakt met zijn doelpunten en spel grote indruk in de Serie A en dat levert hem een groot compliment op van zijn trainer, Thiago Motta. "Hij doet me denken aan Ronaldinho."

Na ruim een kwartier spelen in Stadio Olimpico bleek slordig balverlies bij Bologna dodelijk. Ciro Immobile legde breed op Gustav Isaksen, die de hoek voor het uitkiezen had en niet teleurstelde: 1-0. De bezoekers kwamen laat in de eerste helft weer op gelijke hoogte na eveneens knullig uitverdedigen van Lazio. Doelman Ivan Provedel leverde een lastige terugspeelbal zo in bij Giovanni Fabbian, waarna El Azzouzi af kon ronden: 1-1.

Zirkzee kroonde zich uiteindelijk in de 78ste minuut tot matchwinner door een voorzet van Victor Kristiansen overtuigend tegen de touwen te schieten: 1-2. Het was voor Zirkzee alweer zijn negende doelpunt in de Serie A dit seizoen, waarin hij ook nog eens vier assists afleverde. Met zijn ene treffer en twee assists in de Coppa Italia staat zijn seizoentotaal op tien goals en zes assists.

Mede dankzij de productiviteit van Zirkzee staat Bologna op een uiterst knappe vijfde plaats. I Rossoblù hebben evenveel punten als nummer vier Atalanta, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft. “Ik ben erg blij, dit was een interessante test voor ons", sprak Motta na afloop zijn tevredenheid uit. "Tegen een goede ploeg die goed in vorm is", doelt de geboren Braziliaan op de midweekse overwinning van Lazio op Bayern München in de Champions League (1-0).

Ronaldinho

Motta sprak uiteraard ook over goudhaantje Zirkzee. “Hij zei dat zijn idolen Ibrahimovic en Batistuta zijn, twee uitstekende spelers. Als ik hem elke dag zie, doet hij me denken aan de Ronaldinho waarmee ik bij Barcelona speelde", deelt Motta een prachtig compliment uit aan de 22-jarige spits, die zich laat zien aan bondscoach Ronald Koeman.

"Maar ik kan hem met niemand vergelijken. Hij is Joshua, hij is speciaal. Hij houdt van voetbal en werkt vooral heel hard op training. Sinds de eerste dag van de voorbereiding is hij altijd als eerste op het trainingscomplex aangekomen. Hij is een leider geworden en het is allemaal zijn verdienste. We moeten hem gewoon blijven begeleiden, want hij is zeker op de goede weg.”

Koeman lijkt ondertussen amper meer om Zirkzee heen te kunnen. De aanvaller maakt niet alleen indruk met zijn statistieken, maar ook door zijn flegmatieke spel is de aanvaller regelmatig ongrijpbaar. Zirkzee, die onder meer in de jeugd van ADO Den Haag en Feyenoord speelde, maakte in de zomer van 2022 de overstap van Bayern München naar Bologna. In Stadio Renato Dall'Ara ligt Zirkzee nog tot medio 2026 vast.

