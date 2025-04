Zirkzee verbaasde met transfer naar Manchester United: 'Had ik toen nooit gedacht'

Martin O'Neill is voorafgaand aan Nottingham Forest - Manchester United kritisch op Joshua Zirkzee. De clubloze manager, die als speler met Forest de Europa Cup 1 won in 1979 en 1980, is van mening dat de aanvaller veel meer agressie in zijn spel moet leggen.

''Hij weet niet of hij een nummer 9 of een nummer 10 is. Geen nummer 9 omdat hij niet scoort, en geen nummer 10 omdat hij niet creatief genoeg is. Hij weet dus niet waar hij aan toe is'', opent O'Neill bij TNT Sports zijn kritische analyse over Zirkzee

''Hij moet echt veel meer een targetman zijn die de bal vasthoudt. Dat is hem het hele seizoen al niet gelukt. Tegen Nottingham Forest staat Zirkzee tegenover twee zeer stugge verdedigers'', verwijst de Noord-Ierse manager naar het centrale duo Nikola Milenkovic en Murillo.

''Zirkzee moet de bal beter gaan vasthouden, en hem niet steeds dertig, veertig meter terugspelen. En op die manier heb ik hem nog niet zien spelen'', aldus de clubloze manager, die verrast was door de overgang van de Nederlander naar Manchester United.

''Toen ik hem vorig seizoen bij Bologna zag spelen, dacht ik niet dat hij voor 40 miljoen euro naar Manchester United zou vertrekken. Een goede voetballer, een goede speler. Maar hij moet aggressiever gaan spelen en als targetman gaan fungeren. Dat is echt zijn voornaamste taak'', krijgt Zirkzee als gratis advies mee.

Zirkzee weet zelf nog niet wat zijn favoriete positie is. ''Moeilijk te zeggen. Ik heb als nummer 10 gespeeld, en vandaag ben ik de diepste spits. Ik zit daar een beetje tussenin'', benadrukt de spits voorafgaand aan Nottingham Forest-uit tegenover Rio Ferdinand.

''Maar ik wil boven alles winnen. Dus het maakt mij niet zoveel uit waar ik speel. Ik hou gewoon van voetbal en van creatief zijn'', aldus Zirkzee.