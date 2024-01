Joshua Zirkzee helpt Bologna aan knap punt tegen AC Milan, dat 2 penalty's mist

AC Milan heeft zaterdagavond in eigen huis niet weten te winnen van Bologna. In een duel met drie strafschoppen, waarvan er twee werden gemist, stond er na het laatste fluitsignaal een 2-2 eindstand op het bord. Milan blijft voorlopig derde, terwijl Bologna op plek zeven in de Serie A staat.

In totaal stonden er drie Nederlanders aan de aftrap. Bij AC Milan stond Tijjani Reijnders aan de aftrap als verdedigende middenvelder, terwijl Sam Beukema (centraal in de verdediging) en Joshua Zirkzee (spits) namens de bezoekers in de basis stonden.

Na wat kansjes over en weer was het na een half uur spelen plotseling raak. Bologna kwam er uit de counter gevaarlijk uit, en na een aantal geblokte schoten belandde de bal plotseling voor de voeten van Zirkzee. Hij schoot door de benen van doelman Mike Maignan in de lange hoek raak: 0-1.

Het was voor Zirkzee, die aan een uitstekend seizoen bezig is, alweer zijn negende officiële treffer van dit seizoen.

BAM! ???????????? ?????????????? prikt raak! ? De Nederlander schiet het AC Milan van Tijjani Reijnders op achterstand, kan Bologna stunten???#ZiggoSport #SerieA #MilanBologna pic.twitter.com/2fOlaEtXcJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 27, 2024

Vlak voor rust kreeg Milan een penalty, na een overtreding van Lewis Ferguson in zijn eigen strafschopgebied. De beslissing van de scheidsrechter leidde tot veel verontwaardiging bij Bologna, en dat kwam trainer Thiago Motta zelfs op een rode kaart te staan.

Motta kon dus vertrekken, terwijl de penalty bleef staan. Olivier Giroud legde aan vanaf elf meter, en zag hoe doelman Lukasz Skorupski zijn strafschop pakte. Zo bleek het 0-1.

Toch gingen beide ploegen met een gelijke stand de rust in. In de 45ste minuut tikte Ruben Loftus-Cheek bij de eerste paal een lage voorzet van Davide Calabria binnen: 1-1.

In de tweede helft kreeg Milan dankzij Beukema de mogelijkheid om voor het eerst op voorsprong te komen. De Nederlandse verdediger beging een overtreding en opnieuw kreeg de thuisploeg een penalty. Deze keer legde Theo Hernández aan, maar ook hij miste: de bal belandde op de paal.

Toch kwam Milan enkele minuten later op voorsprong. Alessandro Florenzi zette voor, Loftus Cheek kopte binnen: 2-1. Milan leek zo op weg naar de zege, maar vlak voor tijd ging de bal plots op de stip voor Bologna, na inmenging van de VAR. Riccardo Orsolini faalde niet vanaf elf meter, en bepaalde zo de eindstand op 2-2.

