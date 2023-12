José Mourinho verklaart vernederende wissel: ‘Hij heeft emotionele littekens’

José Mourinho heeft na afloop van Bologna - AS Roma (2-0) gereageerd op de uiterst pijnlijke wissel die hij in de tweede helft doorvoerde. De Portugees stuurde Renato Sanches aan het begin van die helft het veld in, maar haalde hem in de 64ste minuut weer naar de kant.

Roma keek zondagavond bij rust tegen een 1-0 achterstand aan in Stadio Renato Dall'Ara door een treffer van Nikola Moro. In de rust besloot Mourinho om Leonardo Spinazzola in de kleedkamer achter te laten en Sanches het veld in te sturen.

Vlak na zijn entree viel de 2-0, waar Sanches verder geen schuld aan had, en moest Roma verder in de achtervolging. Na ruim een uur spelen verraste Mourinho vriend en vijand door Sanches, die geen last had van een blessure en niet tegen een gele kaart was aangelopen, naar de kant te halen voor Edoardo Bove.

??????, ??????, ?????? ?? Renato Sanches kan het zelf ook bijna niet geloven als na amper een kwartier invallen zijn tijd er volgens Mourinho al weer op zit ??#ZiggoSport #SerieA #BolognaRoma pic.twitter.com/4vOAi1TBeZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 17, 2023

Na afloop verklaarde Mourinho zijn wissel. "Met Renato leven we in een situatie van hoop. We denken altijd dat ruimte, bepaalde verantwoordelijkheden en adrenaline de ideale manier is om hem aan zijn sprong voorwaarts te helpen. Hij heeft emotionele littekens en veel angsten vanwege blessures uit het verleden.”

De 26-jarige Sanches, die in zijn jongere jaren bekendstond als toptalent, heeft in zijn carrière extreem veel blessurepech aan allerlei lichaamsdelen gehad, zoals zijn hamstring, knie, enkel en diverse spieren.

“Hij werkt op lage intensiteit, bij alles wat we doen. Hij verbetert in inhoud en in werkdruk, maar nooit in intensiteit. In de laatste wedstrijd tegen Sheriff (Tiraspol, red.) had hij ons 60 minuten hoop gegeven, en vandaag dacht ik erover na om hem in te zetten omdat het team van zijn kwaliteit had kunnen profiteren."

"Maar toen besefte ik dat ik een fout had gemaakt, omdat hij niet klaar was om deze sprong te maken in zo’n intense omgeving. Het spijt me... De laatste keer dat ik dit een speler aandeed was Matic, en het spijt me vreselijk, maar vandaag kon ik het team niet in de steek laten met een speler die gefrustreerd was geraakt. Ik moest deze beslissing nemen.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties