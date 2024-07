José Mourinho speelt grote rol in komst Allan Saint-Maximin naar Fenerbahçe

De transfer hing al even in de lucht, maar Allan Saint-Maximin mag zich nu officieel speler van Fenerbahçe noemen. De Fransman wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Al-Ahli.

Nieuwbakken trainer José Mourinho heeft een cruciale rol gespeeld in de tijdelijke overstap van de vleugelflitser naar de Süper Lig, zo schrijft Fabrizio Romano. Saint-Maximin heeft de medische keuring succesvol doorstaan en is inmiddels gepresenteerd bij z’n nieuwe werkgever.

De inmiddels 27-jarige Saint-Maximin vergaarde bekendheid bij Newcastle United, waar hij zich, met name in z’n beginperiode, een dreigende vleugelspeler toonde in de Premier League. Begin vorig seizoen koos de vleugelaanvaller vrij plotseling voor een overstap naar Al-Ahli, dat ruim 27 miljoen euro overmaakte naar Newcastle.

Saint-Maximin, die zowel op links als op rechts uit de voeten kan, kwam vorig seizoen tot 31 optredens in de Saudi Pro League. Daarin was hij goed voor vier treffers en tien assists. Mede dankzij zijn inspanningen eindigde Al-Ahli derde, op respectabele afstand van Al-Nassr en kampioen Al-Hilal.

Voor Fenerbahçe is Saint-Maximin alweer de zesde zomeraanwinst. Eerder maakten Cenk Tosun, Levent Mercan, Rade Krunic, Oguz Aydin en Caglar Söyüncü de (definitieve) overstap naar het Sükrü Saracoglu Stadion.

Met Saint-Maximin in de gelederen hoopt Fenerbahçe komend seizoen weer eens beslag te leggen op de Turkse landstitel. De laatste keer dat de Gele Kanaries erin slaagden zich te kronen tot beste ploeg van Turkije, was in 2014.

Saint-Maximin begon zijn carrière bij AS Saint-Étienne, waarna hij bij AS Monaco belandde. Die club verhuurde hem achtereenvolgens aan Hannover 96 en SC Bastia, alvorens hij in 2017 voor 10 miljoen euro de overstap maakte naar OGC Nice. Die club verkocht hem twee jaar later voor achttien miljoen euro aan Newcastle United.