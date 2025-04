José Mourinho blikt terug op vertrek bij Inter: 'Ik heb geen hand geschud, ik wilde weg’

José Mourinho vertelt in gesprek met de BBC over zijn vertrek bij Inter in 2010. De Portugees won met de Italiaanse ploeg de Champions League en vertrok daarna naar Real Madrid.

Mourinho wil eerst wat uit de wereld helpen. “Ik heb nooit voor de finale getekend bij Real Madrid, dat wilde ik niet. Ik wilde de finale zonder contractperikelen beleven.”

Na de finale was de Portugees snel verdwenen. Mourinho legt uit waarom: “Ik heb geen hand geschud, ik wilde weg. Ik wilde de kleedkamer, de bus of San Siro niet in, omdat ik wist dat de emotie dan de overhand zou nemen en dat ik dan niet naar Real Madrid was gegaan.”

De emoties kwamen er alsnog nadat een huilende Marco Materazzi voor Mourinho verscheen. Het duo had een speciale band met elkaar, zo vertelde Wesley Sneijder eerder. “Mourinho had een speciale band met Materazzi. Een paar weken voor de Champions League-finale riep hij hem bij zich op kantoor en zei: 'Hier is een brief. Open hem na de wedstrijd.' En het was de exacte uitslag van de finale tegen Bayern München.”

“Ik geef niet om de trofeeën en medailles, maar ik geef om wat in mijn hart zit. En ook wat er bij de mensen van de clubs in hun hart zit en wat ze van mij vinden”, stelt Mourinho.

Bij Real Madrid vocht Mourinho verschillende gevechten uit met het FC Barcelona van Pep Guardiola. Mourinho wist met de Madrilenen één keer kampioen te worden en wist ook een Copa del Rey en de Spaanse Supercopa aan zijn prijzenkast toe te voegen.