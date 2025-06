Jorrel Hato ziet gelijkenissen na overwinning Jong Oranje: ‘Dan weet je dat het weer lang verdedigen wordt’

Jorrel Hato is dolblij met de overwinning op Jong Portugal, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De centrale verdediger moest denken aan de Europa League-wedstrijd van Ajax tegen Union Sint Gillis.

Door een vroege rode kaart voor Ruben van Bommel moest Jong Oranje zeventig minuten lang met tien man spelen. Een scenario wat Hato bekend voorkwam. “Ik heb aan die wedstrijd gedacht (tegen Union Sint Gillis, red.), omdat we toen ook na twintig minuten al rood kregen. Dan weet je dat het weer lang verdedigen wordt maar ook dat je een kansje of twee krijgt. Die hebben we gehad en we hebben verdiend gewonnen.”

Dankzij een late countertreffer van invaller Ernest Poku plaatsten de mannen van Michael Reiziger zich voor de halve finales van het jeugd-EK. Daarin is Jong Engeland de tegenstander.

De linkspoot begon zwak aan het toernooi en kreeg de nodige kritiek te verwerken. Hato zelf heeft wel een verklaring voor zijn mindere vorm. “Misschien moest ik wel in het toernooi groeien. Voor de wedstrijd tegen Finland (12 juni, red.) was mijn laatste wedstrijd tegen Twente op 18 mei. Daardoor had ik het fysiek ook moeilijk in de eerste twee wedstrijden hier. Nu voel ik me fysiek en mentaal beter. En tegen Portugal hoef je je ook niet te motiveren.”

“Ik voelde het geloof in de rust groeien. Portugal had weliswaar een man meer, maar speelde niet met vertrouwen. Dat gaf ons een boost. We gaven heel weinig weg, omdat we samen naar voren en naar achteren gingen. We staken elkaar echt aan”, analyseert Hato.

In Bratislava kan Jong Oranje niet beschikken over Devyne Rensch, Kenneth Taylor en Ruben van Bommel. “Dat is heel vervelend, maar dat betekent ook dat we frisse jongens kunnen opstellen”, gaf bondscoach Michael Reiziger aan.

“De titelspirit zullen de andere drie ploegen na het bereiken van de halve finale ook hebben. We zitten er inmiddels goed in, maar moeten ons weer goed gaan voorbereiden”, geeft Reiziger aan.