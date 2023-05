Jorrel Hato voorziet John Heitinga op persconferentie resoluut van advies

Zondag, 7 mei 2023 om 09:33 • Tom Rofekamp

Jorrel Hato voelt zich het meest comfortabel als linker centrale verdediger. Dat bevestigt het zeventienjarige supertalent zaterdag na Ajax - AZ (0-0). Hato begon in dat duel als linksback, maar werd al na een helft naar het centrum overgeheveld. Als het aan hem ligt blijft hij daar ook de komende duels staan.

Hato startte zaterdag als meest linker verdediger, op de positie die hij in elk van zijn basisoptredens tot dan toe bekleedde. Bij rust kwam Owen Wijndal echter in de ploeg, waardoor Edson Álvarez doorschoof naar het middenveld en Hato diens plek in het centrum overnam. Laatstgenoemde spreekt na afloop duidelijk zijn voorkeurspositie uit. "Links centraal."

Moeite om te schakelen heeft Hato echter niet. "Dat is niet zo moeilijk. Ik ben gewend om op beide posities te spelen." Hato werd in Jong Ajax ook al afwisselend als linksback en linker centrale verdediger gebruikt. Opvallend genoeg speelde hij er wel meer op de vleugel dan in het centrum: negen om vier. In Ajax 1 werd het duel met AZ dus Hato's eerste uitvoering als centrumverdediger.

Zijn persoonlijke voorkeuren daargelaten vond Hato dat Ajax vergat zichzelf te belonen tegen de Alkmaarders. "Ik denk, dat als je kijkt naar het spelbeeld, we het best wel goed deden. We creëerden ook een aantal hele grote kansen. Dus ik denk dat het daaraan heeft gelegen, dat we onze kansen niet hebben afgemaakt", aldus de tiener. Ajax staat door het puntenverlies van zaterdag met nog drie wedstrijden te gaan vijf punten achter op nummer twee PSV. Daardoor lijkt Champions League-voetbal een utopie. "Dat is jammer, als je het uiteindelijk niet haalt", erkent ook Hato.