Jorrel Hato maakt bijzonder veel indruk op collega bij Jong Oranje: 'Een geweldige speler'

Rav van den Berg staat met Jong Oranje in de halve finale van het EK, met Portugal woensdag als tegenstander. Aan de centrale verdediger de taak om de samen met Jorrel Hato Jay Stansfield, de spits van Jong Engeland, te neutraliseren.

Van den Berg, actief voor Middlesbrough in het Championship, geniet van de samenwerking met Hato. De geboren Zwollenaar hoopt dat de chemie er ook weer is tegen de leeftijdsgenoten van Engeland.

''Hato is een geweldige speler'', jubelt Van den Berg in een vraaggesprek met De Telegraaf. ''Ik zal niet zeggen dat het gemakkelijk is om naast hem te staan, want gemakkelijk is het nooit.''

''Maar met een speler als Hato naast je is het wel gemakkelijker om er in te komen. Die heeft al zoveel ervaring, alhoewel hoe ook nog gewoon een jonge speler is'', aldus de mandekker in Engelse dienst, die sowieso op zijn plaats is in dit Jong Oranje.

''Tegen we tegen Portugal (in de kwartfinale, red.) met tien man kwamen te staan, kwam er echt iets los in het team. Het was een hele zware wedstrijd, maar fantastisch dat we het hebben gehaald. Dat geeft veel vertrouwen voor de halve finale en hopelijk de finale'', heeft Van den Berg zijn zinnen gezet op de eindstrijd in Slowakije.

Van den Berg ziet kansen tegen Engeland, ondanks het ontbreken van Devyne Rensch, Kenneth Taylor en Ruben van Bommel. ''We missen drie heel belangrijke jongens, maar als selectie zijn we één team.''

''Ik ben er ook vanaf de bank ingekomen en heb van waarde kunnen zijn voor het team. Ik ben overtuigd dat dat ook voor de andere jongens gaat gelden die er nu in gaan komen'', zo besluit de jeugdinternational.