Joris Kramer kan Go Ahead Eagles verlaten voor stap omhoog in Eredivisie

Joris Kramer (28) kan zijn carrière vervolgen bij FC Twente. Volgens RTV Oost is de club uit Enschede reeds in gesprek met Go Ahead Eagles.

De linksbenige Kramer is al twee seizoenen een absolute sterkhouder bij Go Ahead. In Deventer ligt de centrale verdediger nog tot medio 2028 vast.

Twente wil Kramer deze zomer graag losweken. Het lijkt erop dat hij het centrale duo moet gaan vormen met Robin Pröpper (Rangers FC).

Transfermarkt taxeert Kramer op zo’n 2 miljoen euro. Het is vooralsnog onduidelijk welke vraagprijs Go Ahead hanteert.

Kramer speelde tot dusver 106 officiële wedstrijden namens Go Ahead, verdeeld over twee verschillende periodes.

De 1,87 meter lange mandekker was daarin goed voor 5 doelpunten en 2 assists. Met zijn verdedigende werk had Kramer een belangrijke rol in het winnen van de TOTO KNVB Beker.

Naast Pröpper en Kramer is Twente ook bezig met Gjivai Zechiël. De Tukkers willen de Rotterdamse middenvelder huren van Feyenoord.