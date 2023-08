Jorge Sánchez heeft er plots fraaie optie bij en kan Champions League in

Woensdag, 16 augustus 2023 om 11:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:55

Ajax krijgt een nieuwe mogelijkheid om Jorge Sánchez van de hand te doen. Fabrizio Romano weet woensdagmorgen te melden dat de Amsterdammers in gesprek zijn met FC Porto om de overgang van de rechtervleugelverdediger te bespreken. Het zou gaan om een huurdeal met een (verplichte) optie tot koop. Sánchez, die eerder een terugkeer naar Chivas de Guadalajara afsloeg, ziet een transfer naar de Portugese topclub wél zitten.

Waar dinsdag naar buiten kwam dat Ajax op hoofdlijnen een akkoord had bereikt met Chivas de Guadalajara over de transfer van Sánchez, meldt nu dus ook Porto zich voor de Mexicaan. Sánchez zelf zou geen oren hebben gehad naar een transfer naar zijn thuisland, maar een overstap naar Portugal ziet de rechtsback wel zitten. Chivas zou naar verluidt een bod van 4 miljoen euro hebben gedaan, inclusief een doorverkooppercentage van tien procent. Wat Porto wil betalen is niet bekend.

Sánchez werd vorig jaar zomer op het laatste moment aan de selectie van Ajax toegevoegd. De Mexicaan geldt met een transfersom van ongeveer 5 miljoen euro als een van de duurste rechtsbacks uit de clubhistorie, maar kon het in zijn eerste seizoen totaal niet waarmaken. Hij wist de concurrentiestrijd niet te winnen van Devyne Rensch en lijkt een jaar na zijn komst alweer op weg naar de uitgang. Ajax lijkt in te zetten op een definitieve breuk, mogelijk dus eerst via een verhuur.

De Telegraaf kwam dinsdag met het nieuws naar buiten dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat achter de rug van Sánchez om een akkoord had bereikt met Chivas over de transfer van de verdediger. Dat zou zijn gebeurd via een tussenpersoon. Die transfer lijkt door de interesse van Porto nu spaak te lopen. Sánchez ligt nog vast tot medio 2026 in de Johan Cruijff ArenA en kwam tot dusver tot 26 wedstrijden in Amsterdamse dienst, waarin hij 3 keer wist te scoren en 3 keer aangever was.