Jordy Clasie maakt zich kwaad om amateur van Quick Boys: ‘Ik dacht: de volgende keer...’

Jordy Clasie is niet te spreken over een moment tijdens het gewonnen duel met Quick Boys (3-1) in de TOTO KNVB Beker. De middenvelder van AZ werd hard geraakt door Nick Broekhuizen, maar arbiter Bas Nijhuis trok geen kaart.

AZ haalde donderdagavond de halve finale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Maarten Martens won donderdagavond op eigen veld met 3-1 van het dappere Quick Boys, eerder dit seizoen verantwoordelijk voor de uitschakeling van Almere City FC, Fortuna Sittard en sc Heerenveen.

Eenvoudig was het niet altijd voor de Alkmaarders, die gingen rusten met een 1-1 gelijkspel. Quick Boys speelde bij vlagen hard, weet ook Clasie.

De middenvelder werd op zijn eigen helft hard geraakt op zijn enkel door Broekhuizen, en dat leidde tijdens de wedstrijd tot veel woede bij de spelverdeler. Na afloop geeft Clasie overigens wel aan dat hij gekalmeerd is.

“Of het met me gaat? Ja, wat moet je ervan zeggen”, zo begint Clasie voor de camera van ESPN. “Het is oké. Ik ben oké en het voelt goed. Ik werd er wel heel erg kwaad van, want hij had ook mijn enkel kunnen breken.”

“Sommige dingen gebeuren in het veld. Je ziet het zelf op de beelden... Het is gebeurd en ik wil het er eigenlijk niet te veel over hebben. Ik ben oké en dat is het belangrijkste.”

“Hij sprong al van tevoren, maar ik was niet eens in de buurt bij hem. Ik dacht wel: bij het volgende duel ga ik mijn voet erin zetten. Het zijn momenten die soms horen bij het voetbal”, besluit de middenvelder.