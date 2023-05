Jordi Cruijff houdt het daags na titelwinst van Barça ineens even voor gezien

Maandag, 15 mei 2023 om 13:36 • Guy Habets

Jordi Cruijff heeft Barcelona te kennen gegeven dat hij zijn werkzaamheden even op pauze zet. Dat schrijft Sport maandagmiddag. De Nederlander is medeverantwoordelijk voor het technische beleid van de kersvers landskampioen van Spanje, maar kreeg onlangs te horen dat collega Mateu Alemany binnenkort opstapt. Nu wil Cruijff zelf ook nadenken over zijn toekomst.

Barcelona werd zondagavond kampioen van Spanje dankzij een 2-4 overwinning bij stadgenoot Espanyol. De feestvreugde was groot, maar een dag na de festiviteiten is de stemming omgeslagen. Cruijff zou volgens Sport te kennen hebben gegeven dat hij een pauze wil om zijn toekomst bij de club te overdenken. Na het vertrek van Alemany, collega en boezemvriend van Cruijff, weet het Koningskind nog niet of hij zelf wel door wil bij Barcelona.

Vorige week was Cruijff al niet aanwezig bij de gesprekken met Deco, de Portugese voormalig middenvelder die als opvolger van Alemany naar het Spotify Camp Nou gehaald zou worden om als rechterhand van Cruijff te gaan fungeren. Dat de Nederlander die gesprekken en een eventuele promotie laat schieten, lijkt een teken aan de wand. Cruijff junior heeft nog een contract tot en met het einde van komende zomer bij Barcelona.

Mocht de zoon van de legendarische nummer veertien daadwerkelijk niet verdergaan bij los Azulgrana, dan zal dat vooral een hard gelag zijn voor Xavi. De oefenmeester van de Catalanen staat naar verluidt op zeer goede voet met Cruijff en Xavi hoopt dan ook dat hij nog lang samen kan werken met de 49-jarige clubbestuurder. De clubleiding van Barcelona hoopt ook dat Cruijff besluit om aan te blijven, omdat hij ook een goede band heeft met voorzitter Joan Laporta.