Jordan Henderson spreekt zich uit over kritiek sinds zijn komst naar Ajax

Jordan Henderson is in een interview met de NOS ingegaan op zijn rol bij Ajax. De ervaren middenvelder werd in januari naar Amsterdam gehaald om leiderschap aan de selectie toe te voegen, maar Ajax won nog geen duel met hem in de basis.

Henderson werd door menig Ajax-fan als de grote verlosser gezien, maar sommige analytici zijn ook kritisch op zijn komst. “Dat is voetbal. Er zijn altijd verschillende meningen en dat doet me echt niets. We moeten ermee dealen en onze focus behouden.”

De 33-jarige spelverdeler is dus niet onder de indruk van de kritiek op het elftal. “De jongens willen echt wel verbeteren. Het is een nieuw team, dus normaal dat ze ups en downs hebben. Het kost tijd, maar hopelijk kunnen we snel verbeteren. We zitten bij een grote club.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De voormalig aanvoerder van Liverpool zegt zich met zijn ervaring verantwoordelijk te voelen voor het team. “De spelers zijn zo jong. Ik probeer de boel positief te houden in zo’n lastige situatie.”

Henderson geeft binnen de lijnen dan ook voortdurend aanwijzingen aan zijn medespelers. “Ik praat veel binnen en buiten het veld. Het is normaal voor mij. Dat is ook een van de redenen waarom de club mij wilde hebben.”

Henderson wordt tevens gevraagd naar het verschil tussen hem en Dusan Tadic. De Serviër liet Ajax afgelopen zomer achter zich en vertrok transfervrij naar Fenerbahçe. “Verschillende personen geven leiding op verschillende manieren. Ik ben geen directeur die iedereen de wil gaat opleggen.”

De Engelsman hoopt verder dat er meer leiders zullen opstaan bij Ajax. "Tadic deed het vast ook niet alleen. Hij zal spelers om zich heen hebben gehad die hem hielpen. Ik kan niet alles alleen doen. Dat werkt niet.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties