Jordan Henderson mag zich na bijna anderhalf jaar weer international van Engeland noemen

Engeland heeft de eerste kwalificatiewedstrijd richting het WK van 2026 winnend afgesloten. De debuterende bondscoach Thomas Tuchel zag zijn elftal vrijdag op Wembley met 2-0 winnen van Albanië. De teruggekeerde Jordan Henderson, die in november 2023 voor het laatst voor Engeland speelde, kwam in de slotfase als invaller binnen de lijnen. Engeland vervolgt de kwalificatiecyclus maandag tegen Letland, dan ook op Wembley.

De fans op Wembley konden na twintig minuten spelen voor het eerst juichen. Jude Bellingham kwam met een fraaie steekpass naar de mee opgekomen Myles Lewis-Skelly, die vervolgens afrondde door de bal door de benen van de Albanese doelman te schuiven. Een mijlpaal voor de linksback van Arsenal, want met achttien jaar en 176 dagen is hij de jongste speler ooit die scoort tijdens zijn debuut voor Engeland. Het oude record was met achttien jaar en 209 dagen in handen van Marcus Rashford.

Het was het eerste doelpunt voor de verliezend EK-finalist sinds de aanstelling van Tuchel als bondscoach. Engeland was met 78 procent balbezit zeer dominant en dwong nog enkele kansen af in het restant van de eerste helft, maar verdere doelpunten bleven uit. Een 1-0 voorsprong dus halverwege in Londen tegen het pover spelende Albanië.

Tuchel besloot in de rust geen wissels door te voeren, waardoor Henderson ook bij het begin van de tweede helft op de bank zat. Engeland zocht direct weer de aanval op en voor de Albanese ploeg zat er weinig anders op dan tegenhouden en loeren op de counter. Dat tegenhouden lukte, want het tweede Engelse doelpunt viel ondanks de aanvallende intenties niet.

Voor voormalig Vitesse-aanvaller Armando Broja zat de clash op Wembley er na 63 minuten op. Hij werd afgelost door Nedim Bajrami. Tuchel besloot om Curtis Jones, Phil Foden en Rashford voortijdig naar de kant te halen. Morgan Rogers, Anthony Gordon en Jarrod Bowen mochten zich bewijzen in de slotfase van de eerste WK-kwalificatiewedstrijd van Engeland.

De 2-0 voor Engeland viel in de 77ste minuut. Na goed voorbereidend werk tekende Harry Kane vakkundig voor zijn zeventigste goal als international. Daarmee was het verzet van Albanië wel gebroken. De Engelse ploeg leek opgelucht en kon de redelijk eenzijdige wedstrijd rustig uitspelen. Acht minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd mocht Henderson nog even zijn opwachting maken, als vervanger van Rice.

Drie punten dus voor Engeland, dat onder Tuchel voor het eerst sinds 1966 wereldkampioen wil worden. De eerste stap is de kwalificatiepoule met naast Albanië en Letland ook Servië en Andorra goed doorstaan.