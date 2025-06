Grote club uit het buitenland wil Jordan Henderson transfervrij oppikken bij Ajax

Olympique Marseille wil Jordan Henderson overnemen van Ajax, zo meldt Sky Sports. Volgens het Engelse medium kan de 35-jarige middenvelder dankzij een clausule in zijn contract transfervrij vertrekken uit Amsterdam.

Trainer Roberto De Zerbi wil Henderson dolgraag aan zijn selectie toevoegen. Indien Henderson de transfer naar Marseille ziet zitten, kan de Engelse aanvoerder transfervrij bij Ajax vertrekken.

Sky Sports sluit echter ook niet uit dat Henderson in Amsterdam blijft. “Er is nog steeds een lange weg te gaan voor alles is afgerond."

Bij Ajax ligt Henderson nog tot medio 2026 vast. Hij is de absolute grootverdienen in de selectie van trainer John Heitinga.

The Athletic schreef eerder dat Henderson jaarlijks zo’n 4,5 miljoen euro opstrijkt in Amsterdam. Vorige maand vertelde clubwatcher Mike Verweij in de podcast van De Telegraaf dat Ajax van zijn salaris af wil.

Ajax haalde de 84-voudig international in januari 2024 naar Nederland toe. Sindsdien kwam hij 57 keer in actie namens de recordkampioen.

Met Frankrijk zou Henderson een nieuw land aan zijn cv kunnen toevoegen. Voor zijn Nederlandse avontuur was hij actief in Engeland en Saudi-Arabië.