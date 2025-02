Jordan Henderson heeft zondag, na afloop van de door Ajax gewonnen Klassieker, zijn kant van het verhaal gedeeld. Er was veel te doen over zijn uiteindelijk niet gemaakte transfer naar AS Monaco. De Engelsman probeerde Mike Verweij van De Telegraaf van uitleg te voorzien.

Verweij opent zijn vraaggesprek door Henderson te vragen naar zijn motief voor een stap naar Monaco. "Gebaseerd op wat?", is de wedervraag van de controleur, die van mening is dat de journalist leugens vertelde in zijn stukken.

"Ik hoef je geen details te vertellen. Die kan jij wel vertellen, zo klinkt het tenminste", richt Henderson zich tot de clubwatcher. "Ik heb je stukken gelezen, ja. En het waren allemaal leugens."

"99 procent ervan was niet waar", vervolgt de aanvoerder. "Hoe Alex Kroes mij overtuigde te blijven? Dat was hij niet en hij hoefde me niet te overtuigen, dat hoefde niemand. Ik hoef mezelf hier niet te verdedigen."

Ook het gedrag van Henderson in de wedstrijd tegen Galatasaray komt tijdens de persconferentie ter sprake. De middenvelder vindt het vreselijk dat er aan zijn professionele imago wordt getoornd en dat er leugens rondom zijn persoon worden verspreid.

De spelverdeler geeft toe dat hij niet zichzelf was tijdens de Europa League-avond, maar gaat niet mee in het verhaal dat hij niet juichte tijdens de twee goals die Ajax tegen de Turken scoorden.

"Dat heb ik ook gelezen. Heb je ze teruggekeken? Welke goal heb ik niet gevierd?", stelt hij de wedervraag aan Lentin Goodijk van Voetbal International. "Bij de eerste goal van Bertrand heb ik iedereen een high five gegeven, of niet?"

"Ik kan het me niet zo goed herinneren", antwoordt Goodijk. Henderson reageert. "Ik dacht dat je net zei dat je het had teruggekeken? Bij de tweede goal draaide ik me om en wees ik naar Passie (Remko Pasveer, red.) en toen heb ik de goal op de middellijn gevierd met hem. Ik heb die foto op mijn telefoon. Op die foto juicht Kian Fitz-Jim en wijs ik naar Passie."