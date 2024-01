Jordan Henderson akkoord met Al-Ettifaq; transfer naar Ajax op komst

Jordan Henderson heeft een akkoord bereikt met Al-Ettifaq om de Saudi Pro League te verlaten, zo meldt journalist David Ornstein van The Athletic woensdagochtend via X. De betrokken partijen zouden inmiddels bezig zijn met het afronden van de contractbeëindiging. Volgens Ornstein heeft Henderson een principeakkoord met Ajax en moet in Amsterdam enkel het papierwerk nog worden afgerond.

Volgens het doorgaans betrouwbare medium gaan Henderson en Al-Ettifaq het tot medio 2026 lopende contract ontbinden. De Saudische club telde afgelopen zomer nog 14 miljoen euro neer om Henderson op te pikken bij Liverpool. In negentien officiële wedstrijden was de 33-jarige controleur goed voor vijf assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In het artikel van Ornstein wordt Ajax genoemd als de volgende club van Henderson. De 81-voudig international van Engeland gaat het trainingskamp van Al-Ettifaq verlaten om terug te vliegen naar zijn geboorteland. Henderson zou reeds een principeakkoord hebben met Ajax, waardoor op papierwerk na niets een transfer nog tegenhoudt.

De komst van Henderson is een opluchting voor trainer John van ’t Schip. Ajax was naarstig op zoek naar een nummer zes én ervaring. Henderson is, met 413 Premier League-duels en 81 interlands op zijn palmares, bij uitstek een ervaren nummer zes.

Henderson moet in Amsterdam de leider worden tijdens de wederopbouw van Ajax. Het is vooralsnog onbekend voor hoeveel seizoenen de Engelsman gaat tekenen in de Johan Cruijff ArenA. Volgens journalist Mike Verweij van De Telegraaf zette Henderson in op een jaarsalaris van 5 à 6 miljoen euro, maar ook die exacte details zijn nog niet bekend.

De komst van Henderson is direct het eerste grote kunstje van hoofdscout Kelvin de Lang, die tijdelijk de honneurs waarneemt als technisch directeur. Wel wist de 43-jarige Amsterdammer eerder al een akkoord te bereiken met Excelsior over een vervroegde terugkeer van Kian Fitz-Jim.

Tegelijkertijd nam Ajax deze transferperiode reeds afscheid van een peperdure zomeraanwinst. Georges Mikautadze is op huurbasis vertrokken naar FC Metz, van wie hij afgelopen zomer nog werd overgenomen. De Fransen huren de Georgische aanvaller met een optie tot koop.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties