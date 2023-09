João Félix laat 17 miljoen euro (!) schieten met overstap naar Barcelona

Woensdag, 6 september 2023 om 08:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:51

João Félix heeft er veel voor over om dit seizoen in het shirt van FC Barcelona te spelen, zo blijkt uit een publicatie van A Bola over de exacte contractdetails. De Portugees, die bij Atlético Madrid uit de gratie was geraakt onder trainer Diego Simeone, laat ruim zeventien miljoen euro schieten. Félix komt dit seizoen op huurbasis uit voor de Catalaanse grootmacht.

Félix, die nog tot medio 2029 onder contract staat bij Atlético, had in de Spaanse hoofdstad een contract ter waarde van zes miljoen euro netto per jaar. Door zijn overstap naar Barcelona heeft Atleti hem alleen de maanden juli en augustus uitbetaald. Bij Barça verdient de schaduwspits slechts 400.000 euro netto de rest van het seizoen. Alleen op het salaris loopt hij dus al bijna vijf miljoen euro mis.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daar komt bovenop dat Atlético Félix heeft verplicht om zijn contract met twee jaar te verlengen, waarmee zijn salaris vanaf volgend seizoen wordt verlaagd van zes miljoen naar drie miljoen euro netto per seizoen. Het contract van nog eens vier seizoenen levert de Portugees dus geen 24 maar 'slechts' 12 miljoen euro op. Een verlies van 12 miljoen euro.

Ondanks dat Félix dus ruim zeventien miljoen euro misloopt, heeft hij volgens A Bola 'geen seconde getwijfeld' om zijn transfer naar Barcelona erdoor te drukken. President Joan Laporta sprak eerder al zijn bewondering uit richting de aanvaller vanwege diens financiële inspanning. Félix hoopt erop dat zijn 'geste' wordt beloond met een definitief dienstverband bij Barcelona.