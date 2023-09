João Félix heeft droomoverstap naar Barcelona op Deadline Day te pakken

Vrijdag, 1 september 2023 om 20:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:51

De droom van João Félix gaat in vervulling. De 23-jarige Portugees maakt het seizoen af bij Barcelona, zo meldt Fabrizio Romano op Deadline Day. De Catalanen huren Félix een jaar van Atlético Madrid zonder optie tot koop. De schaduwspits wordt door Barcelona gehaald als vervanger van Ansu Fati, die verhuurd is aan Brighton & Hove Albion. Barça gaat ook Manchester City-speler João Cancelo op huurbasis overnemen zonder optie tot koop, zo voegt Romano toe.

Félix maakte zich onmogelijk bij Atlético Madrid door publiekelijk te vragen om een transfer naar Barcelona. "Ik wil dolgraag naar Barça", zei Félix op 19 juli tegen Romano. "Barcelona is altijd mijn eerste keuze geweest en ik zou graag naar Barça gaan. Het was altijd mijn droom sinds ik een kind was. Mocht het gebeuren zou het voor mij een droom zijn die uitkomt." De uitlatingen van Félix zorgden voor een stortvloed aan telefoontjes aan het adres van de clubleiding van Atlético. Niemand binnen de club had de aanvaller toestemming gegeven voor het interview.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De situatie werd des te duidelijker toen de speaker van Atlético de naam van Félix omriep tijdens de seizoensouverture tegen Granada (3-1 winst). Een hels fluitconcert volgde. In het Wanda Metropolitano waren ze de Portugees liever kwijt dan rijk, maar het vinden van een oplossing was niet gemakkelijk. De aanvaller ligt tot medio 2027 vast en vertegenwoordigt een marktwaarde die Barcelona momenteel nooit op tafel kan leggen. Daarom is gekozen voor een huurovereenkomst.

Félix brak als toptalent door bij Benfica en verkaste na slechts één seizoen in de hoofdmacht naar Atlético Madrid. Los Rojiblancos betaalden in 2019 liefst 126 miljoen euro voor de Portugese schaduwspits, die daarmee met grote afstand de duurste aankoop uit de clubhistorie is. Félix wist de verwachtingen bij Atlético nooit helemaal waar te maken, maar geldt op 23-jarige leeftijd nog altijd als een grote belofte. Dit seizoen kwam hij nog niet in actie.