Jonge Bradley verovert harten Liverpool-fans; Van Dijk komt twee keer goed weg

Liverpool heeft woensdagavond in een heerlijke wedstrijd op Anfield afgerekend met Chelsea. De ploeg van de vertrekkende manager Jürgen Klopp was dankzij doelpunten van Diogo Jota, Dominik Szoboszlai, Luis Díaz en de uitblinkende Conor Bradley met 4-1 te sterk. Christopher Nkunku was verantwoordelijk voor de enige Londense treffer. The Reds behouden de voorsprong van vijf punten op Manchester City, dat wel één wedstrijd minder heeft gespeeld. Chelsea zakt naar plek tien.

Virgil van Dijk begon logischerwijs in de basis bij Liverpool. Cody Gakpo en Ryan Gravenberch zaten op de bank op Anfield. Daar zaten ook onder anderen Andrew Robertson, die langzaam maar zeker terugkeert van een schouderblessure, en Trent Alexander-Arnold.

Liverpool kreeg de eerste kans van de wedstrijd via Darwin Núñez, maar het grootste moment van de eerste tien minuten gebeurde in het strafschopgebied van the Reds. Conor Gallagher tikte de bal net weg voordat Van Dijk erbij kon komen en de aanvoerder van het Nederlands elftal raakte de Engelse middenvelder wel degelijk aan met het bovenbeen. Gallagher ging naar de grond, maar arbiter Paul Tierney wuifde het weg en kon op goedkeuring rekenen van de videoscheidsrechter.

Núñez nam de goal van Chelsea-keeper Djordje Petrovic nog meermaals onder vuur in de openingsfase, maar de Serviër kon zijn doel telkens schoonhouden. Tot de 23ste minuut tenminste, want toen wist Diogo Jota de ban te breken. Bradley onderschepte de bal van Ben Chilwell en behield vervolgens het overzicht door Diogo Jota te bereiken. De Portugees stormde vervolgens met een snelle voetbeweging door de Chelsea-defensie en schoot met links achter Petrovic: 1-0.

Ruim een kwartier later was het Bradley zelf die op het scorebord kwam. Moisés Caicedo, die afgelopen zomer nog dicht bij een recordtransfer naar Liverpool was, verspeelde de bal op het middenveld, waar Díaz van profiteerde. De Colombiaan bleef vervolgens sterk aan de bal en gaf breed op de mee opkomende Bradley. De back overbrugde nog enkele meters om daarna snoeihard de verre hoek te vinden: 2-0. Het was het eerste doelpunt van de Noord-Ier in de hoofdmacht van the Reds.

Liverpool kreeg nog in de eerste helft dé kans om de derde treffer te maken. Benoît Badiashile maakte een overtreding op Diogo Jota in het strafschopgebied en Tierney was onverbiddelijk door naar de stip te wijzen. Núñez ging achter de bal staan, maar schoot tegen de paal en hielp de mogelijkheid daardoor om zeep. Chelsea-manager Mauricio Pochettino greep in de rust in door Noni Madueke, Chilwell en Gallagher naar de kant te halen en hen te vervangen voor Mykhaylo Mudryk, Nkunku en Malo Gusto.

Die wissels zorgden echter voor weinig effect, daar Szoboszlai na twintig minuten de 3-0 op het scorebord zette door een voorzet hard achter Petrovic te koppen. De man van de assist? Opnieuw Bradley, die de harten van de supporters op Anfield woensdagavond definitief heeft veroverd. Chelsea zou de marge voor heel even nog verkleinen naar twee. De ingevallen Nkunku kapte Van Dijk uit en schoot in de verre hoek achter Alisson Becker, om zo het geloof in de ploeg weer terug te brengen: 3-1.

Diezelfde Fransman werd twee minuten later in het strafschopgebied geraakt door Van Dijk, maar ook nu voelde Tierney niks voor een penalty. Díaz nam tien minuten voor tijd de laatste treffer van de wedstrijd voor zijn rekening: 4-1. Bradley was even daarvoor naar de kant gehaald voor Alexander-Arnold. Gakpo maakte op hetzelfde moment zijn opwachting als vervanger van Diogo Jota. Gravenberch zou niet meer invallen op Anfield.

