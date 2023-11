Jong Oranje wint na knotsgekke slotfase met drie doelpunten in blessuretijd

Maandag, 20 november 2023 om 19:58 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:04

Jong Oranje heeft ook de zesde wedstrijd van de EK-kwalificatie winnend afgesloten. Na een knotsgekke slotfase met drie doelpunten in de blessuretijd werd er met 2-4 gewonnen in en van Zweden. De Nederlandse doelpunten kwamen op naam van Sontje Hansen, Ruben van Bommel (twee goals) en invaller Noah Ohio.

Michael Reiziger voerde enkele wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen duel met Jong Gibraltar (1-0). Op het middenveld was er ditmaal een plekje ingeruimd voor Kenneth Taylor, waardoor Calvin Twigt op de reservebank moest beginnen. In de voorste linie zagen we ook twee nieuwe namen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hansen en Emanuel Emegha verschenen aan de aftrap. Zij vervingen respectievelijk Million Manhoef en Ohio. Laatstgenoemde maakte in het vorige duel nog de enige treffer. Aan de kant van Jong Zweden waren er basisplekken voor onder meer Casper Widell (Excelsior) en Joel Voelkerling Persson (Vitesse).

In de eerste helft was er een op en neer golvend duel te zien. Beide ploegen kwamen tot enkele kansen, alvorens de Zweedse talenten na zo'n 35 minuten spelen op voorsprong kwamen. Sebastian Nanasi werd de diepte in gestoken en kwam oog in oog met doelman Calvin Raatsie. De inzet van de buitenspeler werd nog aangeraakt, maar belandde wel in het doel: 1-0.

Jong Oranje zou niet lang nodig hebben om langszij te komen. De Zweedse keeper liet na een voorzet van Taylor goed te verwerken, waardoor de bal in de voeten van Hansen belandde. De aanvaller van NEC rondde vervolgens beheerst af: 1-1.

In het tweede bedrijf kreeg Jong Oranje meer grip op de tegenstander en dat resulteerde uiteindelijk in een voorsprong. Vanaf de rand van het zestienmetergebied besloot de ingevallen Youri Regeer het maar eens te proberen. Zijn inzet vond de paal, maar in de rebound schoot Van Bommel overtuigend binnen: 1-2.

In de slotfase van het duel werden de Zweden iets sterker, maar tot grote kansen leidde dat lange tijd niet. In een tegenstoot van een Zweedse aanval werd Nederland wel nog gevaarlijk. Ohio werd weggestoken door Manhoef en oog in oog met de Scandinavische doelman faalde de spits van Standard Luik niet: 1-3.

Na de goal van Ohio werd Zweden dan alsnog gevaarlijk en dat leidde nog tot een aansluitingstreffer. Uit een hoekschop van FC Kopenhagen-talent Roony Bardghji wist Joakim Persson de 2-3 te maken. Tot een comeback zou het echter niet komen, daar vrijwel meteen na de Zweede goal Jong Oranje weer wist te scoren. Op aangeven van Ohio maakte Van Bommel zijn tweede van de avond: 2-4.

Door de overwinning blijft Jong Oranje voorlopig koploper in Groep C van de EK-kwalificatie. Nummer twee Georgië heeft acht punten achterstand, maar speelde vooralsnog een duel minder.