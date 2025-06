Jong Oranje gaat onderuit en verliest tweede groepsduel op het EK

Jong Oranje heeft ook de tweede wedstrijd van het EK niet gewonnen. De Nederlandse talenten gingen in de poulewedstrijd tegen Denemarken met 2-1 onderuit. Door het verlies tegen Denemarken heeft Jong Oranje nu één punt uit twee duels. Wil de ploeg van bondscoach Michael Reiziger zich nog kwalificeren voor de volgende ronde, dan zal de laatste wedstrijd tegen Oekraïne gewonnen moeten worden.

Na twee afstandsschoten van Ruben van Bommel kreeg Denemarken de eerste grote kans van de wedstrijd. Anass Salah-Eddine gaf de bal plots weg in zijn eigen zestienmetergebied, waardoor er een reusachtige kans ontstond voor de Denen, gelukkig voor de speler van AS Roma wist Robin Roefs knap redding te brengen.

Even later wist Nederland op voorsprong te komen. Van Bommel werd door Luciano Valente weggestuurd en dribbelde vervolgens de zestien binnen. De linksbuiten van AZ tikte de bal te ver voor zich uit, maar kreeg hem daarna bij het uitverdedigen tegen zich aangeschoten, waarna de bal prompt in het doel van de Denen vloog: 1-0.

Na de openingstreffer kreeg Nederland een aantal kansen via Noah Ohio en Kenneth Taylor, maar beide spelers waren ongelukkig in de afronding. Ook Van Bommel zag een schot weer net over de lat verdwijnen.

Tien minuten voor rust kwamen de Denen op gelijke hoogte. Newcastle United-spits William Osula stond helemaal vrij in het strafschopgebied en kon een voorzet van de zijkant er zonder enkele moeite inkoppen: 1-1.

Vlak na rust kwam de ploeg van Michael Reiziger zelfs op achterstand. Een geweldige aanname van Isak Jensen luidde het doelpunt in. Hij gaf de bal vervolgens aan FC Utrecht-middenvelder Oscar Fraulo, die de assist op Osula gaf. De spits faalde oog in oog met Roefs niet: 1-2.

Na het tweede doelpunt van Osula ging Jong Oranje op jacht naar de gelijkmaker. Ohio kreeg twee reusachtige kansen in het strafschopgebied, maar kreeg de bal er twee keer niet in. Na iets meer dan uur spelen werd de ongelukkige spits gewisseld.

Thom van Bergen, die inviel voor Ohio, kreeg twintig minuten voor tijd een geweldige kans van dichtbij, maar ook hij kreeg de bal er niet in. Even later probeerde Devyne Rensch het in de zestien, maar ook dat mocht niet baten.

Denemarken kreeg vervolgens steeds meer ruimte, waardoor het een kwartier voor tijd een grote kans kreeg op de 3-1. Conrad Harder dribbelde van de zijkant naar binnen en schoot in de korte hoek, maar raakte de paal.

In het slotoffensief van Jong Oranje kreeg de ploeg van Reiziger grote kansen. Invaller Million Manhoef was tot twee keer toe dichtbij en ook Rensch had de gelijkmaker op zijn schoen, maar zag de Deense doelman redding brengen.