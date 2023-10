Jong Oranje start met drie Ajacieden en Van Bommel in derde kwalificatieduel

Donderdag, 12 oktober 2023 om 14:50 • Wessel Antes • Laatste update: 15:11

Jong Oranje komt donderdagmiddag om 16:00 uur in actie tegen de leeftijdsgenoten uit Georgië in het kader van de EK-kwalificatie. Trainer Michael Reiziger kiest in zijn basisopstelling onder meer voor drie Ajacieden. Devyne Rensch draagt net als tijdens de vorige interlandperiode de aanvoerdersband bij het Nederlandse beloftenelftal.

AZ-aanvaller Myron van Brederode en FC Utrecht-verdediger Ryan Flamingo debuteren donderdag namens Jong Oranje. Laatstgenoemde zat tijdens de vorige interlandperiode wel al bij de selectie van Reiziger, maar moest nog wachten op zijn debuut. Tegen Georgië mag Flamingo zich dus voor het eerst laten zien.

Datzelfde geldt voor Van Brederode, die niet eerder werd opgeroepen voor Jong Oranje. De twintigjarige vleugelspits uit Hoofddorp luistert zijn eerste uitverkiezing voor het Nederlandse beloftenelftal dus op met een basisplaats.

Door de basisplek voor Van Brederode lijkt het erop dat zijn teamgenoot van AZ, Ruben van Bommel, op 10 begint. In Alkmaar speelt de in Meerssen geboren aanvaller normaliter vanaf de flanken. Van Bommel speelt in de Adjarabet Arena ook met rugnummer 10 op zijn rug.

Naast aanvoerder Rensch staan Ajacieden Jorrel Hato en Kenneth Taylor aan de aftrap in Georgië. Ook Calvin Raatsie en Sontje Hansen genoten een groot deel van hun jeugdopleiding in Amsterdam, waar zij al speelden onder Reiziger. Datzelfde geldt voor Neraysho Kasanwirjo, Youri Regeer en Anass Salah-Eddine, die allen plaatsnemen op de bank.

Jong Oranje begon vorige maand goed aan de kwalificatie voor het EK, daar Moldavië (3-0 winst) en Noord-Macedonië (0-2 winst) zonder al te veel moeite opzij werden gezet. Dankzij die zeges deelt het Nederlandse beloftenelftal de eerste plaats met Jong Georgië in Groep C van de kwalificatiecyclus.

Noah Ohio, die in het clubvoetbal speelt voor Standard Luik, mag zich door de afwezigheid van Emanuel Emegha vanaf de aftrap laten zien bij Jong Oranje. Laatstgenoemde moest het Ligue 1-duel van zijn club RC Strasbourg tegen Nantes (1-2 verlies) laten schieten wegens een blessure en is er zodoende niet bij deze interlandperiode. Ohio was tegen Noord-Macedonië belangrijk met de openingstreffer voor Jong Oranje.

Opstelling Jong Oranje: Raatsie; Rensch, Flamingo, Hato, Meijer; Proper, Van Bommel, Taylor; Hansen, Ohio, Van Brederode.