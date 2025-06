Jong Oranje raakt basisspeler kwijt voor EK Onder 21; Michael Reiziger roept direct vervanger op

Rome Jayden Owusu-Oduro moet het EK met Jong Oranje aan zich voorbij laten gaan. De twintigjarige keeper van AZ kampt met een lichte blessure en is niet op tijd hersteld om met de Nederlandse beloften mee te gaan naar Slowakije. Michael Reiziger roept Dani van den Heuvel van Club Brugge op als zijn vervanger.

Owusu-Oduro stond vrijdagavond in de basis van Jong Oranje tijdens de uitzwaaiwedstrijd tegen Ivoorkust Onder 23 in de Euroborg. In de rust werd hij, net als acht anderen, naar de kant gehaald.

De keeper werd vervangen door Robin Roefs, die nu dus een plekje lijkt op te schuiven in de pikorde en de eerste keeper lijkt te worden op het EK.

Reiziger heeft ook Calvin Raatsie van Excelsior nog achter de hand.

Jong Oranje speelt aanstaande donderdag de eerste groepswedstrijd. De leeftijdsgenoten van Finland zijn dan de tegenstander. De ploeg van Reiziger zit ook in de poule bij Denemarken en Oekraïne.

Owusu-Oduro beleefde dit seizoen zijn doorbraak bij AZ. De lange keeper kwam tot 46 optredens in de hoofdmacht. Daarin moest Owusu-Oduro 60 keer vissen.