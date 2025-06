Jong Oranje kwartfinalist op EK Onder 21 na cruciale zege op Jong Oekraïne

Jong Oranje is erin geslaagd de kwartfinale van het EK Onder 21 te halen. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger moest winnen van Jong Oekraïne en deed dat: 2-0. Luciano Valente scoorde voor rust, na de onderbreking was Thom van Bergen trefzeker. In de kwartfinale is Jong Portugal de tegenstander.

Reiziger voerde enkele wissels door in zijn opstelling ten opzichte van de 2-1 nederlaag tegen Jong Denemarken. Zo kreeg Van Bergen in de spits de voorkeur boven Noah Ohio, stond Ryan Flamingo op 6 en mocht Rav van den Berg het laten zien in het centrum.

De start van Jong Oranje was, net als in de eerste twee groepswedstrijden, weinig overtuigend. Toch was er goed nieuws, want Denemarken, dat uiteindelijk 2-2 zou spelen, kwam vroeg op voorsprong tegen Finland. Een ruime Finse zege had nog roet in het eten kunnen gooien.

Oranje kwam beter in de wedstrijd en met name Million Manhoef, die de voorkeur kreeg boven Ernest Poku, toonde zich dreigend met twee goede schoten.

Tien minuten voor rust werd het alsnog 1-0 voor de ploeg van Reiziger. Ruben van Bommel ontsnapte aan de linkerkant van het veld en behield uitstekend het overzicht. De AZ’er bediende Valente, die binnenschoof: 1-0.

Een kleine tien minuten na rust maakte Van Bergen er ook 2-0 van. De aanvaller van FC Groningen werd bediend door Kenneth Taylor, die hem uitstekend wegstak, en rondde met een wippertje over de Oekraïense doelman heen af.

Jong Oekraïne liet bij vlagen zien uitstekend te kunnen voetballen, maar het ontbrak de Oost-Europeanen aan de benodigde schepte voor het doel van Robin Roefs, die een solide wedstrijd keepte.

Tien minuten voor tijd kreeg invaller Youri Regeer een directe rode kaart, nadat hij met hoog been inkwam bij zijn directe tegenstander Oleksandr Yatsyk. De Oekraïner had een flinke wond op zijn hals.

Ondanks de ondertalsituatie kwam Jong Oranje niet meer in de problemen. Invaller Ohio kreeg nog de kans op 3-0, maar de aanvaller schoot blind en dus naast.