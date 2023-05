Jong Oranje kan borst natmaken: België maakt ijzersterke selectie bekend

Donderdag, 25 mei 2023 om 09:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:46

Jong Oranje kan zijn borst natmaken voor het aanstaande EK in Georgië en Roemenië. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi neemt het onder meer op tegen België, dat een ijzersterke voorselectie bekend heeft gemaakt. Bij de Belgen zijn onder meer Charles De Ketelaere en Zeno Debast opgenomen in de eerste schifting. Ook Royal Antwerp-revelatie Arthur Vermeeren maakt kans op een definitieve uitverkiezing.

Jong Oranje is op het EK ingedeeld in een poule met België, Portugal en Georgië. Op 21 juni neemt Nederland het meteen op tegen de zuiderburen, die dus aan dreigen te treden met een ijzersterk elftal. Bondscoach Jacky Mathijssen heeft in de voorselectie onder meer een plek ingeruimd voor De Ketelaere en Debast. Eerstgenoemde speelt momenteel bij AC Milan en kwam al twaalf keer uit voor het A-team van België.

Debast maakt dit seizoen furore bij Anderlecht en wordt gezien als een van de grootste verdedigende talenten van het land. Hij deed vorig jaar september nog mee in de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Ook behoorde hij tot de WK-selectie van de inmiddels vertrokken bondscoach Roberto Martínez. Een andere opvallende naam is Vermeeren. De middenvelder van Royal Antwerp wordt geprezen voor Marc Overmars.

De kans bestaat dat De Ketelaere en Debast eerst nog worden opgeroepen voor het 'grote' België voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk en Estland en pas daarna afreizen naar het jeugd-EK. Het is geen uitgemaakte zaak dat alle spelers uit de voorselectie ook daadwerkelijk afreizen naar het EK. Omdat het kampioenschap buiten de officiële FIFA-periode valt, kunnen clubs de oproeping van spelers weigeren. Clubs zien echter wel het belang in van een toernooi met beloftenspelers.

Jong Oranje

Ook Jong Oranje beschikt over een sterke selectie. Onder meer Mitchel Bakker, Jeremie Frimpong, Quinten Timber, Ryan Gravenberch en Thijs Dallinga maken onderdeel uit van de voorselectie. Aanstaande maandag maakt Van de Looi bekend wie zich officieel mogen opmaken voor het jeugd-EK. Jong Oranje reist op maandag 12 juni af naar Oostenrijk voor een trainingskamp en speelt op 14 juni de laatste oefenwedstrijd tegen het Olympisch elftal van Japan.