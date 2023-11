Jong Oranje kan absoluut niet tevreden zijn met vijfde overwinning op rij

Donderdag, 16 november 2023 om 21:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:14

Jong Oranje heeft donderdagavond een magere overwinning geboekt in de EK-kwalificatiereeks. In het Yanmar Stadion te Almere bleek de ploeg van bondscoach Michael Reiziger met 1-0 te sterk voor Jong Gibraltar dankzij een doelpunt van Noah Ohio. Dankzij de overwinning blijft Nederland koploper in Groep B met vijftien punten uit vijf duels; Georgië staat tweede met tien punten.

Het doel van Jong Oranje werd verdedigd door Calvin Raatsie, die een viermansdefensie voor zich had. Neraysho Kasanwirjo startte als rechtsback, terwijl Ian Maatsen invulling gaf aan de linksbackpositie. Het centrum werd gevormd door Ryan Flamingo en Finn van Breemen. Naast Devyne Rensch moest ook Anass Salah-Eddine genoegen nemen met een reserverol.

De opvallendste afwezige op de middelste linie was Kenneth Taylor. Het driemansmiddenveld werd gevormd door Dirk Proper, Ruben van Bommel en Calvin Twigt. Voorin werd diepste spits Ohio vanaf de flanken bediend door Million Manhoef (rechts) en Myron van Brederode.

Jong Oranje begon uitstekend aan de wedstrijd en vond na twaalf speelminuten de voorsprong. Na een vrije trap vanaf de linkerkant belandde een kopbal van Neraysho Kasanwirjo via de rug van Gibraltar-verdediger Ryan Azopardi voor de voeten van Ohio. De spits had de hoek voor het uitkiezen en maakte van dichtbij geen fout: 1-0.

Hoewel Nederland snel op voorsprong kwam, slaagde men er niet in de marge snel te vergroten. Kansen werden er voldoende gecreëerd, maar de slordigheden stapelden zich gedurende de eerste helft op. Mede door het gebrek aan nauwkeurigheid en fortuin in de afronding kwam er voor rust aan de stand op het scorebord geen verandering.

In de openingsfase van de tweede helft kreeg Gibraltar zijn eerste kans van de wedstrijd. Na een afvallende bal beproefde Liam Jessop zijn geluk met een schot in de korte hoek, maar Raatsie bracht redding.

In het restant van het tweede bedrijf ging Nederland nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe treffer, maar ook met Taylor en Salah-Eddine binnen de lijnen werd die, ondanks meerdere pogingen, niet meer gevonden.