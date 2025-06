Jong Oranje is niet opgewassen tegen Jong Engeland en is klaar op EK

Jong Oranje is uitgeschakeld op het EK Onder 21. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger was in de halve finale niet opgewassen tegen Jong Engeland, dat dankzij een dubbelslag van Harvey Elliott met 2-1 won. Noah Ohio maakte met zijn eerste balcontact de gelijkmaker, maar de Engelsen herstelden de voorsprong snel en laat in de tweede helft. Jong Engeland treft Jong Duitsland of Jong Frankrijk in de finale.

Al na drie minuten moest Robin Roefs in actie komen om Jong Oranje te redden. De NEC'er slaagde erin de bal met zijn voet te keren en voorkwam zo een vroege treffer van Elliott, die vaak in vrije positie terecht zou komen.

Snel werd duidelijk dat Neraysho Kasanwirjo een moeilijke avond tegemoet zou zijn, met name door het zeer dominante en gevaarlijke spel van Omari Hutchinson. Het was diens ploeggenoot Elliott die weer dichtbij kwam, maar opnieuw redde Roefs.

De beste fase voor rust van het aanvallend onmachtige Jong Oranje kwam tussen de 30ste en 40ste minuut. Zo ging een goede kans verloren door een matig steekpassje van Luciano Valente, en werd een poging van Antoni Milambo ternauwernood gekraakt. Algemeen gezien was de eerste helft er een om snel te vergeten.

Tijdens de rust besloot Reiziger om in te grijpen en de worstelende Kasanwirjo naar de kant te halen. De rechtsback werd afgelost door Wouter Goes, die zo zijn eerste minuten maakte op het EK. Jong Oranje begon vrij voortvarend aan de tweede helft, met dreiging over de flanken en enkele kansjes.

De grootste kans in het eerste kwartier na rust was echter voor Jong Engeland. Valentino Livramento werd bereikt door Jay Stansfield en had alle ruimte om te schieten, maar zette zijn actie te lang door en zag zijn inzet op het laatste moment gekeerd worden door de Oranje-defensie.

Een flinke knal van Maatsen dwong doelman James Beadle tot een uiterste redding. De daaropvolgende hoekschop leverde niets op. Aan de andere kant sloeg Engeland uit de counter keihard toe. Onder meer Jorrel Hato en Maatsen waren te laat, waardoor Elliott de gelegenheid kreeg Roefs te passeren vanuit een scherpe hoek: 1-0.

Reiziger moest wat verzinnen en deed dat. De bondscoach besloot Ohio in te brengen voor Milambo. De spits had nog geen balcontact achter zijn naam staan, toen Charlie Cresswell mistastte en hij met zijn eerste balcontact verrassend en uiterst scherp raakschoot in de korte hoek achter de verbouwereerde Beadle: 1-1.

Het goede gevoel verdween snel als sneeuw voor de zon. De Engelsen konden zomaar oversteken op het middenveld, Thom van Bergen, Hato en Goes grepen niet in, waardoor Elliott kon doorlopen. De Liverpool-middenvelder schoot met links keurig raak in de verre hoek: 2-1. In de slotfase kwam Jong Oranje niet verder dan een door Beadle gekeerde knal van Ernest Poku.