Jong Oranje-debutant wordt anderhalf jaar na Sparta bekeken door AS Roma

Donderdag, 18 mei 2023 om 08:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:58

Emanuel Emegha wordt met speciale belangstelling bekeken door Red Bull Salzburg en AS Roma. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano donderdagochtend. De clubs zien een potentiële toekomstaanwinst in de twintigjarige centrumspits, die dit seizoen goed was voor tien doelpunten namens Sturm Graz. Emegha debuteerde deze week tevens in de voorselectie van Jong Oranje.

Emegha speelt sinds begin dit jaar in de Oostenrijkse Bundesliga, na een avontuur bij Royal Antwerp in het water te hebben zien vallen. In het Alpenland ging hij wél voortvarend van start. In zijn tweede competitieduel tekende Emegha al voor een dubbelslag en na 24 wedstrijden staat de teller op negen competitiegoals. Ook maakte hij er één in de Europa League en droeg hij met een assist in de finale bij aan de bekerwinst van Sturm Graz.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat alles is Salzburg en Roma niet ontgaan. De clubs zien een mogelijke aanwinst in Emegha voor in de toekomst. Met name Roma zou een flinke stap omhoog betekenen voor de jeugdexponent van Sparta Rotterdam. Anderhalf jaar geleden speelde Emegha nog voor de Kasteelclub, waar hij tot 39 wedstrijden in het eerste kwam. Daarna besloot Antwerp twee miljoen euro voor hem neer te tellen, van welk bedrag Marc Overmars zes maanden later driekwart terugkreeg van Sturm Graz.

Bondscoach Erwin van de Looi beloonde Emegha deze week ook met zijn eerste voorlopige oproep voor Jong Oranje. De geboren Hagenaar is naast Thijs Dallinga (Toulouse), Sydney van Hooijdonk (sc Heerenveen) en) Joshua Zirkzee (Bologna) een van de spitsopties voor aankomend EK in Georgië. Emegha speelde al wel interlands voor Nederland Onder 19 en Nederland Onder 20. Met name in de Onder 19 schoot hij met scherp: vijf doelpunten in zeven wedstrijden.