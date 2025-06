Jong Feyenoord mist Givairo Read en gaat hard onderuit in cruciale strijd om promotie

Jong Feyenoord is dinsdagavond keihard ten onder gegaan in het heenduel van de strijd om promotie naar de Tweede Divisie. Op Varkenoord was Jong Sparta met liefst 0-3 te sterk, waardoor het voor Jong Feyenoord een hele zware kluif wordt om de nederlaag zaterdag nog recht te breien in de return. De gedroomde promotie is verder weg dan ooit.

Al na vier speelminuten keek de ploeg van trainer Pascal Bosschaart aan tegen een 0-2 achterstand na zwak defensief optreden van de Feyenoorders. Na een half uur spelen stond het zelfs 0-3: Jelani Seedorf zorgde met een hard schot voor een nieuwe klap.

Waar Givairo Read en Aymen Sliti - om niet geheel duidelijke redenen - ontbraken, kon Bosschaart wel beroep doen op onder meer Zépiqueno Redmond. In de tweede helft was Feyenoord enigszins sterker, maar door een rode kaart voor Jan Plug kon de thuisploeg in de slotfase de nederlaag niet beperken. Het bleef 0-3.

Feyenoord wil graag toetreden tot de voetbalpiramide, en daarvoor moet het Onder 21-elftal promoveren naar de Tweede Divisie. Daarna zal Feyenoord, afhankelijk van het scenario, eerste of tweede moeten worden. Dan moet het beloftenelftal bovendien hopen dat de beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie slecht presteren.