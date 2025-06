Jong Engeland is zaterdag Europees kampioen Onder 21 geworden. The Three Lions waren in de finale na verlenging met 3-2 te sterk voor Jong Duitsland. De Engelsen begonnen uitstekend en pakten een 2-0 voorsprong. Duitsland kwam terug tot 2-2, trof de lat in blessuretijd, en kreeg vlak na de start van de verlenging de fatale 3-2 om de oren.

Er mocht geen twijfel over bestaan dat Engeland de bovenliggende ploeg was in de eerste helft, die werd geleid door arbiter Sander van der Eijk. Na nog geen vijf minuten opende de frivool spelende ploeg van Lee Carsley de score.

Met een gelukje viel een diepe pass vanuit het middenveld perfect voor de voeten van Omari Hutchinson, wiens inzet gekeerd werd door Noah Atubolu. De Duitse goalie was echter kansloos toen Harvey Elliott de rebound in de korte hoek schoot: 1-0.

Duitsland wist amper gevaar te stichten en kwam lange tijd niet verder dan een hopeloos afstandsschot van Eric Martel. Engeland bleef dreigen en kwam verdiend op 2-0 via Hutchinson, die vrij kon uithalen na een slim passje van James McAtee.

Engeland bleef de bovenliggende partij in de eerste helft, waarin Hutchinson oog in oog met Atubolu een grote kans op de 3-0 liet liggen.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam Duitsland, dat toen een iets betere fase kende, toch op 2-1. Paul Nebel gaf na een dubbele kapbeweging schitterend voor op het hoofd van Weiper, die fraai in de lucht hing binnenkopte.

Na rust speelden de Duitsers met beduidend meer vertrouwen dan in de eerste 45 minuten. Na een uur kreeg Mainz-speler Nebel de bal voor zijn voeten na een afgeslagen hoekschop. Zijn knal met rechts belandde in de bovenhoek: 2-2.

In het restant van de tweede helft speelden vermoeidheid en angst voor een fatale, late tegentreffer een steeds grotere rol, waardoor zowel Engeland als Duitsland vooral op het middenveld opereerde. In minuut 93 kwam Nebel zeer dicht bij de 2-3, ware het niet dat zijn knal via Brooke Norton-Cuffy de lat trof.

De eerste helft van de verlenging was nog geen twee minuten oud toen een directe voorzet van Tyler Morton perfect tot bij mede-invaller Jonathan Rowe belandde. De aanvaller van Olympique Marseille schampte de bal precies genoeg om de bal in de verre hoek te laten verdwijnen: 3-2.

In het restant van de verlenging was het bij vlagen zichtbaar gefrustreerde Duitsland niet meer bij machte om de gelijkmaker aan te tekenen. Het zat onze oosterburen ook niet mee, toen een heerlijke volley van Merlin Röhl in blessuretijd maar weer eens de lat trof.