Jong AZ haalt uit tegen Jong Ajax; FC Groningen en FC Emmen winnen ook

Maandag, 18 september 2023 om 22:01 • Laatste update: 22:14

Jong AZ heeft maandagavond flink uitgehaald tegen de leeftijdsgenoten van Ajax. De Alkmaarders waren op het eigen sportcomplex met 5-2 te sterk en bezorgden Jong Ajax daarmee de vijfde nederlaag in zes wedstrijden. FC Groningen deed op zijn beurt weer goede zaken tegen Jong PSV, terwijl FC Emmen afrekende met de beloften van FC Utrecht.

Jong AZ - Jong Ajax 5-2

Bij Jong Ajax ontbrak Silvano Vos, die mogelijk donderdag bij de wedstrijdselectie zit als het eerste speelt tegen Olympique Marseille. Gabriel Misehouy zette Jong Ajax in de zesde minuut met een stiftje over doelman Hobie Verhulst op voorsprong: 0-1. Binnen een minuut viel de gelijkmaker. Die werd gemaakt door de opgekomen rechtsback Denso Kasius, die met een diagonaal schot scoorde: 1-1. Balverlies op het middenveld van Jong Ajax leidde even later tot een doelpunt van Ernest Poku, die de uitbraak van Jong AZ fraai afrondde: 2-1.

Het zou de hele avond doelpunten blijven regenen in Alkmaar. Nog voor rust maakte Julian Brandes er met een schot uit de tweede lijn 2-2 van. Jong AZ trok de wedstrijd na rust definitief naar zich toe. Damienus Reverson maakte er in minuut 49 een-op-een met Jong Ajax-doelman Charlie Setford 3-2 van. Het werd 4-2 via Ricuenio Kewal, die profiteerde van uitstekend voorbereidend werk van de net ingevallen Jayden Addai. Het slotakkoord was voor Kees Smit, die veel tijd kreeg om te draaien in het strafschopgebied en de verre hoek uit te zoeken: 5-2.

FC Groningen - Jong PSV 4-0

De Trots van het Noorden rekende eigenlijk voor rust al af met de beloftenploeg van PSV. Isak Määttä tekende al na elf minuten voor de openingstreffer na een assist van Johan Hove, waarna Kevin van Veen tien minuten later de tweede Groningse treffer voor zijn rekening nam. Paulos Abraham, de man van de assist op Van Veen, werd na een half uur spelen in stelling gebracht door Luciano Valente en tekende op fraaie wijze de 3-0 aan. Enkele minuten voor rust promoveerde Radinio Balker een corner van Leandro Bacuna tot doelpunt. Daarmee zette de centrale verdediger al in de 42ste minuut de eindstand op het bord: 4-0.

FC Groningen doet goede zaken in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Emmen - Jong FC Utrecht 2-0

Beide ploegen kregen een aantal kansen op de openingstreffer in de openingsfase van de wedstrijd. Piotr Parzyszek testte Jong FC Utrecht-doelman Calvin Raatsie met een schot achter zijn standbeen, maar laatstgenoemde wist die inzet te keren. Enkele minuten voor rust was het FC Emmen dat op voorsprong kwam dankzij een doelpunt van Michaël Heylen. De verdediger van de Emmenaren probeerde het vanaf dertig meter en schoot raak in de verre hoek: 1-0. De tweede en laatste treffer van de wedstrijd kwam op naam van Desley Ubbink. De aanvallende middenvelder werd in stelling gebracht door Rui Mendes: 2-0.

FC Eindhoven - ADO Den Haag 1-1

Na een stugge openingsfase begon FC Eindhoven steeds beter in de wedstrijd te komen. De aanvallende intenties van de Eindhovenaren leverden halverwege het eerste bedrijf de openingstreffer op: Evan Rottier stond op de juiste plek om een voorzet van Mawouna Amevor binnen te werken. ADO kwam een kwartier na de 1-0 op gelijk hoogte. Darryl van Mieghem had een perfecte vrije trap in huis op Henk Veerman, die met een ferme kopbal de 1-1 aantekende. Hoewel beide teams in de tweede helft nog op zoek gingen naar de winnende treffer, werd die niet meer gevonden.

TOP Oss - FC Dordrecht 0-1

Na een weinig enerverende openingsfase werd de ban in de 38ste speelminuut eindelijk gebroken. Ilias Sebaoui kwam aan de linkerkant van het zestienmetergebied in ogenschijnlijk kansloze positie, maar met een fraaie passeerbeweging wurmde hij zich door de vijandige defensie heen. Vervolgens krulde hij de bal met overtuiging in de verre hoek: 0-1. In het tweede bedrijf kreeg Dordrecht via onder meer Adrian Segecic en Shiloh Zand dicht bij een tweede treffer, maar door het gebrek aan scherpte en fortuin in de afronding werd die niet meer gevonden.

Ilias Sebaoui stuurt 3?? man het 'kunstgrasbos' in ??#topdor — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2023

De Graafschap - Helmond Sport 2-1

De Graafschap begon zwak aan het seizoen, maar klom thuis tegen Helmond Sport verder uit het dal. Basar Önal werd vlak voor rust vrijgezet in het strafschopgebied door Alexander Büttner. Eerstgenoemde rondde met een beheerst schot in de verre hoek af: 1-0. Önal tekende in de 55ste minuut ook voor de 2-0. De aanvaller kreeg de bal enigszins toevallig voor de voeten na een lange inworp en schoof de bal opnieuw in kalmte in de hoek. Helmond kwam in de negentigste minuut Helmond nog wel tot 2-1 via Alvaro Marin, die een-op-een met doelman Mees Bakker de hoek vond.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 6 5 0 1 12 15 2 VVV-Venlo 6 4 1 1 6 13 3 SC Cambuur 6 4 1 1 5 13 4 ADO Den Haag 6 3 2 1 2 11 5 FC Groningen 6 3 1 2 7 10 6 Jong AZ 6 3 1 2 2 10 7 De Graafschap 6 3 1 2 1 10 8 FC Eindhoven 5 2 3 0 3 9 9 FC Dordrecht 6 2 3 1 1 9 10 FC Emmen 6 2 3 1 1 9 11 Jong PSV 6 3 0 3 -6 9 12 Willem II 6 2 2 2 -1 8 13 MVV Maastricht 5 2 1 2 1 7 14 NAC Breda 6 2 1 3 -2 7 15 Helmond Sport 6 2 1 3 -3 7 16 Jong FC Utrecht 6 2 1 3 -4 7 17 FC Den Bosch 6 2 0 4 -3 6 18 TOP Oss 6 1 1 4 -3 4 19 Jong Ajax 6 0 1 5 -10 1 20 Telstar 6 0 0 6 -9 0